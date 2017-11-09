Позиція фракції «БПП «Солідарність» щодо діяльності торф’яних котелень – заява

Вкотре наголошуємо на послідовній позиції фракції партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» щодо діяльності торф’яних котелень.

26 червня 2017 року ми підтримали протокольне доручення міської ради до КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» заборонити будівництво та реконструкцію котелень на альтернативних видах палива. 24 жовтня наша фракція проголосувала за рішення № 7/19/4 про заборону на території Тернополя експлуатації котелень на альтернативних видах твердого палива, в тому числі торфі.

Враховуючи позицію фракції партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» в міській раді, Ліцензійною комісією обласної державної адміністрації 26 жовтня відмовлено у наданні ліцензії на роботу торф’яних котелень.

Ми послідовною роботою, а не гаслами та популізмом, вибороли зупинення діяльності торф’яних котелень у Тернополі.

Вважаємо, що саме за це наші депутати зазнали безпідставної критики зі сторони окремих активістів.

Окрім цього, насторожує скерованість акцій протесту саме проти депутатів від «Блоку Петра Порошенка «Солідарність» і відсутність будь-яких дій щодо суб’єктів, які будують котельні чи видають екологічні та інші висновки. Це свідчить про замовний характер акцій проти депутатів нашої фракції.

Депутати фракції партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» у Тернопільській міській раді