Путін шкодує, що не розпочав масштабне вторгнення в Україну раніше

Правитель РФ Володимир Путін, відповідаючи на запитання, чи змінив би своє рішення про масштабне вторгнення в Україну, якби міг повернутися у лютий 2022 року, заявив, що так звану “спеціальну воєнну операцію” слід було розпочати ще раніше.

“Я б подумав, що таке рішення, яке ми ухвалили на початку 2022 року, потрібно було приймати раніше. Це перше. І друге – знаючи це, треба було почати готуватися до цих заходів, зокрема й до “СВО”. Адже й кримські події були спонтанними, і події 2022 року почалися без підготовки. Чому почали? Тому що далі неможливо було стояти на місці, терпіти та чекати, поки ситуація для нас погіршиться.”

Путін також повторив свої звинувачення на адресу України, заявивши, що Київ відмовився виконувати Мінські домовленості. Він згадав про “вісім років війни” та “знищення всього, що пов’язане з Росією”.

На запитання журналіста про вплив війни на нього особисто, Путін поскаржився, що став менше жартувати й сміятися.