Реєструються за місяць наперед. В тернопільській бібліотеці для дітей черга бажаючих записатись у літній літературний табір

Влітку перед багатьма батьками постає питання – куди подіти і чим таким корисним зайняти своїх дітей. Актуальність цієї проблеми загострилась ще й через велику кількість маленьких вимушених переселенців, які разом з родинами знайшли свій прихисток на Тернопільщині і сьогодні потребують особливої уваги, психологічної підтримки і просто дружнього спілкування.

Центром для такого спілкування, а також всебічного культурного та інтелектуального розвитку є Тернопільська обласна бібліотека для дітей, працівники якої цьогоріч організували безкоштовний літній літературний табір «Бібліоліто 2022».

Перший етап табору відбувся у червні і тривав два тижні. Кожен ранок таборівців розпочинався з патріотичної руханки, потім була творча робота, інтелектуальні та рухливі ігри, заняття з англійської мови, екологічні бесіди, екскурсії, розмови про безпеку та здоров’я. Найбільше яскравих емоцій у дітей викликали зустрічі з: дитячою письменницею Оксаною Ратушняк, представниками журналу «Джміль», інспекторами Патрульної поліції, працівниками Червоного Хреста, професійною фітнес-тренеркою Ольгою Колопенюк, а також концерти від викладачів та вихованців Тернопільської музичної школи імені Василя Барвінського.

Усі заходи проходили в невимушеній цікавій формі, були сповнені гумору, творчості, дружнього спілкування та нових вражень.

Завдяки висвітленню таборових активностей у соцмережах та засобах масової інформації, а також схвальним відгукам учасників, групу на наступний, липневий етап, було сформовано за лічені години, а бажаючих виявилось значно більше, ніж дозволяють можливості книгозбірні.

Наразі бібліотекарі готуються до наступного таборового сезону, який стартує 11 липня і вже планують третій – серпневий набір, якщо, звичайно, ситуація в країні та освітній сфері цьому сприятимуть.

Бібліотекарі щиро вдячні усім, хто долучився до таборових заходів, знайшов час і можливості для спілкування з учасниками, адже захист, виховання, підтримка дітей – це ще один важливий фронт, від якого залежить майбутнє України.

Більш детальну інформацію про літературний табір «Бібліоліто 2022», інші послуги та можливості, які надає книгозбірня дітям і дорослим в умовах війни можна дізнатись на сайті https://odb.te.ua , на офіційних сторінках Тернопільської обласної бібліотеки для дітей у соціальних мережах Facebook (odbteua) та Іnstagram (@ternoteka), або за номером: 0352 235 947.

Уляна Пилипчук, редакторка Тернопільської обласної бібліотеки для дітей