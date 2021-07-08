Родина дівчинки, яку вдарив струмом автомат із іграшками, позиватиметься до суду

Власнику пристрою не втямки, як сітка, яка працює від 12 вольт, могла вдарити.

У Тернополі 8-річну дитину вдарило струмом, коли вона витягала забавку з вуличного автомата. 8-річна дівчинка від удару струму впала і знепритомніла, її шпиталізували одразу до реанімаційного відділення. Зараз дитина в задовільному стані, а батьки вже готують позовну заяву до суду на власника автомата.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.16.45.

8-річній Ані в лікарняну палату передали новенького зайчика. Схожу м’яку іграшку дитина хотіла витягти напередодні з вуличного автомата. Маленька гуляла з другом на подвір’ї. Пішли на сусідню зупинку громадського транспорту, де зазвичай тягнули забавки з автомата. Цього разу скло в ящику було розбите. Аня вирішила просто рукою дістати мавпочку зсередини. «Хотіла дістати іграшку і доторкнулася позаду і мене вдарило струмом», – пригадує дівчинка.

Дитину вдарило струмом і відкинуло на землю без свідомості. Першу допомогу їй надали поліцейські, які випадково опинилися поруч. «Дитинка була в шоковому стані, дитинка хотіла кудись бігти, вона не розуміла, що з нею трапилося», – розповідають копи.

“Швидка” доправила дівчинку в реанімацію дитячої лікарні, де медики добу контролювали стан дитини. «Вхідними воротами є великий палець правої руки, покладена зараз там пов’язка, тому що електричний опік пішов», – каже медична директорка Тернопільської обласної дитячої лікарні Алла Філюк.

Дівчинку вже перевели в педіатричне відділення. Мама Ані не може відійти од дитини. Бо каже, всю минулу добу переживала чи витримає дитяче серце удар струмом. У тому, що сталося звинувачує власника автомата.

Власник автомата вже телефонував до мами з вибаченнями. Далі розмова не пішла. «Одне припущення, що вандали побили скло. Як могло вдарити струмом, якщо атракціон працює від 12-ти вольт, теж загадка», – з подивом каже чоловік.

Автомат з іграшками, який стояв на цій зупинці, вже демонтували поліцейські для подальшої експертизи. Він був під’єднаний до електромережі сусіднього магазину. Продавчиня це підтверджує.

Чому на зупинці працював цей автомат із забавками не можуть пояснити і в міській раді. Бо, як виявилося, власник його встановив самовільно.

«Міська рада не давала жодних дозволів на його розміщення і облаштування. Дані доручення провести перевірку всіх ігрових автоматів подібних», – запевнила керівниця пресслужби Тернопільської міської ради Мар’яна Зварич.

У Тернополі законно встановлено лише десять автоматів з іграшками, кажуть у міськраді. Із них частина – біля атракціонів у парках чи на майданах. За безпеку таких комплексів відповідає Управління Держпраці. А от хто має контролювати окремі вуличні автомати із забавками, не зрозуміло. Міська рада чекає скарг чи звернень містян.

«Тоді представники муніципальної інспекції спільно з працівниками відділу торгівлі йдуть і перевіряють наявність дозвільних документів», – додає керівниця пресслужби Тернопільської міськради Мар’яна Зварич.