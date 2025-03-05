Секвенування геному в Тернопільській вірусологічній лабораторії: крок до точнішої діагностики

Вірусологічна лабораторія Центру в Тернопільській області – це сучасний високотехнологічний підрозділ, який спеціалізується на вірусологічних дослідженнях. Лабораторія оснащена передовим обладнанням, якісними тест-системами та працює з висококваліфікованими фахівцями.

Це дозволяє виконувати дослідження у широкому спектрі, забезпечуючи вірусологічний моніторинг навколишнього середовища та діагностику інфекційних захворювань.

Завдання лабораторії включають молекулярно-генетичні, серологічні та вірусологічні дослідження, що є частиною функцій громадського здоров’я.

Нещодавно лабораторія почала проводити дослідження секвенування геному. Секвенування геному – це процес визначення точної послідовності нуклеотидів у РНК та ДНК, що дозволяє з’ясувати походження та структуру інфекційних збудників і їхні особливості. Таке дослідження дає можливість відстежувати еволюцію вірусів та прогнозувати можливості лікування.

Лабораторія також проводить моніторинг грипу та ГРВІ. З початку епідсезону молекулярно-генетичним методом обстежено 1735 осіб, серед яких у 253 (14,6%) виявлено позитивні результати:

у 22 – фрагменти РНК вірусу грипу А (не субтипований),

у 18 – РНК вірусу грипу А (Н1) pdm09,

у 4 – РНК вірусу грипу А (Н3),

у 67 – фрагменти РНК вірусу грипу В,

у 22 – фрагменти ДНК аденовірусу,

у 35 – фрагменти РНК РС-вірусу,

у 27 – фрагменти РНК риновірусу,

у 1 – фрагменти РНК метапневмовірусу,

у 9 – фрагменти РНК парагрипу,

у 4 – фрагменти бокавірусу,

у 44 – фрагменти РНК вірусу SARS-CoV-2.

Також лабораторія проводить дослідження стічних вод для виявлення РНК вірусів грипу та SARS-CoV-2 з метою вивчення зв’язку між інфекціями та здоров’ям населення. За цей період опрацьовано 136 проб стічних вод, проведено 399 досліджень, у результаті яких було виявлено 6 фрагментів РНК вірусів грипу А+В та 48 фрагментів РНК SARS-CoV-2, що підтверджує наявність захворюваності серед населення.

Окрім того, на базі лабораторії проводяться обстеження на наявність HBsAg та антиHCV серед декретованих груп населення для виявлення вірусних гепатитів B та C.