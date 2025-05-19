У Міжнародний день вишиванки на “Ухрадіо” остею студії стала Мая Юркеєвич — дизайнерка, засновниця благодійного фонду «Створені перемагати» та ГО «Традицій». Її авторські вироби — це поєднання глибокої поваги до українських традицій, сучасного дизайну та благодійності, адже частина прибутку йде на підтримку наших захисників. Ми поговорили з Маєю про особисту історію вишивки, дизайнерські ідеї, збереження автентики та про те, чому вишивка сьогодні — це більше, ніж просто мода.

Вишивка, що йде з дитинства — і в серце

«Вишивати мене навчила бабуся. Спершу це був простий хрестик, бісер, — розповідає Мая. — А близько десяти років тому я відкрила для себе борщівську вишивку, і вона заполонила моє серце. Це мій рідний регіон, тому я почала її популяризувати. Насправді українська вишивка — це понад 250 технік, і ми маємо величезний пласт для дослідження і натхнення».

Дизайнерка, яка одягає традиції в сучасні форми

Перший дизайнерський експеримент Майї був не просто творчим, а дуже особистим: «Я захотіла створити для себе щось автентичне на Різдво. Так народилось пальто з борщівськими мотивами, вишитими вручну на кашемірі. Потім були горсик, взуття, а далі — сумки з автентичною вишивкою з різних регіонів».

Кожен виріб у Майї — це ручна робота, яка може тривати до двох місяців. Спершу підбирається орнамент, відтворюється схема, обираються кольори — і лише тоді майстрині беруться до вишивки. «Ось ця сумка — з фіалками. Я знайшла фото сорочки в соцмережах, звернулась до дизайнерки схем, і ми її адаптували. Вийшла сумка, яка нагадує мені гаївки, ліс і великодні свята», — ділиться вона.

«Не ріжте вишиванки»: чому старовинні речі не можна знищувати

Одна з важливих тем, яку піднімає Мая — це масове використання (а часом і знищення) старовинних вишиванок або рушників для створення сучасного одягу. «Для мене це табу. Не можна різати автентичні сорочки, запаски, рушники. Вони мають зберігатися в родинних колекціях або музеях. Бо що ми тоді залишимо наступним поколінням?» — говорить вона.

Замість знищення Мая пропонує альтернативу: сфотографувати вподобаний орнамент і відтворити його на новій тканині, з сучасними нитками, які довше зберігатимуть якість. «Перед тим як щось різати, створіть спочатку своє», — наполягає дизайнерка.

Культура — це зброя. І вона нас захищає

Сьогодні, в умовах війни, збереження української ідентичності стало ще важливішим. І тут вишивка — не просто декоративне мистецтво. Це символ, голос традиції і гідності.

«Наша культура — це теж зброя. Ворог дуже болісно реагує на наше повернення до коренів. А ми повинні заявити: ми — нація. Україна — це не Росія. У нас є своя мова, культура, традиції. І ми маємо не лише їх зберігати, а й гідно представляти у світі», — впевнена Мая.

Повернення до витоків — тренд, який надихає

Зараз українки масово повертаються до рукоділля: шиють вручну сорочки, купують конопляні чи лляні тканини, шукають автентичні нитки. «Це дуже тішить. Умовна сорочка з маками вже не зрівняється з сорочкою, вишитою білим по білому або ржатилівською технікою. У нас є чим пишатися. І це має бути в моді — не тимчасово, а назавжди», — підсумовує Мая Юркеєвич.