Завдяки наполегливості народних депутатів від «Слуги народу», команди президента в Тернопільській області та принциповій позиції заступника голови Бюджетного комітету Верховної Ради, нардепа Володимира Гевка Тернопіль матиме сучасну розв’язку біля Гаївського мосту. Її добудують в рамках проекту Президента України Володимира Зеленського«Велике будівництво».

На повноцінну реалізацію проекту з Держбюджету буде виділено 190(!!!) мільйонів гривень. Сьогодні за це проголосував Бюджетний комітет Верховної ради.

«Початок відновлювальних робіт міська влада розпочала з власних ресурсів, але для комплексного завершення проекту коштів критично не вистачало. Завдяки залученим коштам з Держбюджету буде не лише добудовано відновлений міст, а й усі необхідні розв’язки та безпечний переїзд через головну дорогу з Великих Гаїв на вулицю Гайову. Уся наша команда партії «Слуга народу» в Тернопільській області тривалий час доводила необхідність виділення даних коштів, боролася за це рішення і приємно, що сьогодні наші старання вилилися упозитивний для нашого міста результат. Адже важливість даної розв’язки як для Тернополя, так і для жителів районівгоді переоцінити», – каже заступник голови Бюджетного комітету ВР, голова обласного осередку партії «Слуга народу» Володимир Гевко.

Слід зазначити, що жителі Тернополя з нетерпінням очікують, коли ж буде завершено ремонт моста, рух по якому у зв’язку з його аварійністю обмежили з травня 2019 року, а з березня 2020 проїзд по ньому взагалі повністю перекрили. Як наслідок на об’їзній щодня в години пік виникають тривалі затори.

Гаївський міст є комунальною дорогою міста, а водночас частиною міжнародної траси Берлін-Київ, яка проходить через тернопільську об’їзну. Свого часу місто забрало дорогу на свій баланс, і оскільки це дорога вийшла з підпорядкування Укравтодору, фінансування ремонтних робіт лягло на міський бюджет.

Нардепи зі «Слуги народу», маючи відповідальність перед рідним містом, вирішили підставити плече міській раді, відкинувши вбік політику, приналежність до різних партій. Ітим самим продемонстрували, що мислять як справжні господарники. Адже любов до рідного міста виражається не в красивих фразах і гаслах, а у реальних діях.