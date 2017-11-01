Принадливий Тернопіль. Де вивчити англійську?

Моїм захопленням і роботою є вивчення іноземних мов, тому розповім про улюблені місця, пов’язані з англійською.

У Тернополі є кілька таких. У деяких вивчати та практикувати англійську можна безкоштовно, в інших — за невелику плату.

Я люблю відвідувати клуб спілкування англійською в «Бункермузі». Зустрічі відбуваються щочетверга, початок о 19:30. Тут завжди людно та цікаво, можна познайомитися з тими, для кого англійська рідна, а також із позитивними тернополянами.

Центр «Вікно в Америку для майбутніх лідерів» діє в бібліотеці для молоді. Там є клуби для школярів та дорослих. Розклад можна дізнатися на Фейсбуці. Заняття безкоштовні, якщо у вас є читацький квиток.

Є ще клуб спілкування, який веде вчителькою Оля Тимчак. Зустрічі зазвичай відбуваються щоп’ятниці, початок о 18:00 в піцерії «Каліфорнія». Тут часто бувають американці.

Можна завітати і в кафе «Мамонт». Модератор тутешніх спілкувань письменник Юрій Вітяк. Для розмови тут збираються вони щовівторка, початок о 19:00.

Оксана Гуменюк.