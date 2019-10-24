Щоб вагітність була здоровою, участь чоловіка однаково важлива, як і жінки, – тернопільський лікар Ольга Сидорчук

Коли жінка дізнається, що вагітна, і коли вона готова народжувати, особливо, коли це вперше, в голові виникає безліч запитань, одне з яких – коли і до якого лікаря звернутися. Як правило, пошуки відповіді приводять жінку до жіночої консультації – державної установи, метою якої є допомога жінкам в період вагітності і післяпологовий період, а також гінекологічна допомога.

Кореспондент “Погляду” зустрілася із медичним директором з дитинства і пологової допомоги комунального некомерційного підприємства “Тернопільська комунальна міська лікарня №2” Ольгою Михайлівною Сидорчук, аби дізнатися про особливості першої жіночої консультації вагітних.

Ольго Михайлівно, скажіть, будь ласка, як мають поводитися батьки, аби їхнє малятко народилося здоровим?

Кожна вагітність повинна бути запланованою – очікуваною і не спонтанною. Кожна жінка, яка живе статевим життям, повинна вести календар свого циклу. Він допоможе слідкувати, коли у неї місячні, коли може завагітніти, коли є “небезпечні дні”. Якщо пара планує вагітність, то певні кроки слід робити заздалегідь — насамперед, почати здоровий спосіб життя, виключаються шкідливі звички, шкідливі впливи — куріння, алкоголь тощо. Мають бути нормальний сон, правильне харчування, достатня кількість води. Щоб вагітність була здоровою, участь чоловіка однаково важлива, як і жінки. Вони порівно беруть на себе відповідальність за успіх виношування і народження дитини. Тому що неповноцінні, вражені чоловічі клітини також є причиною переривання вагітності на малих термінах і навіть на пізніх.

Перед вагітністю жінки чоловікові необхідно здати певні аналізи?

Коли чоловік здоровий – ні, але якщо у нього є якісь захворювання, тоді так. Вагітність має наставати в найбільш оптимальному стані організму. Тобто якщо є хронічні вогнища інфекцій, їх обов’язково слід пролікувати, інші хвороби — треба дивитися на їхні ремісії. Надмірні фізичні навантаження чоловіка можуть спричинити ушкодження статевих клітин, що потім може стати наслідком нездорового перебігу вагітності.

Тобто, якщо чоловік займається спортом, при плануванні вагітності йому слід припинити тренування?

Якщо йдеться про великий спорт, де чоловік працює з великою вагою, перед плануванням вагітності йому слід зробити перерву в тренуваннях.

Після того, як жінка помічає затримку, купує тест на вагітність. Скільки їх достатньо, аби точно пересвідчитися у вагітності?

Одного – якщо жінка має затримку і тест позитивний.

Бувають випадки, коли друга смужка нечітка…

Її чіткість не має значення, важливий сам факт — наявність другої смужки. Якщо вона є, значить: жінка вагітна.

Нині у соціальних мережах можна зустріти багато суперечок, чи слід вживати фолієву кислоту під час вагітності…

Не тільки під час вагітності, а й перед нею. Якщо вагітність планується, жінці бажано розпочати вживати фолієву кислоту. Це необхідно з метою профілактики проблем із закладкою нервової трубки на перших тижнях вагітності. З ліків – це все, що слід вживати, за умови, що жінка правильно харчується.

Уявімо ситуацію, жінка побачила на тесті дві смужки, пересвідчилася, що вагітна. Коли їй слід йти до лікаря, якщо вона почувається цілком здоровою?

На облік заведено ставати до 12 тижнів вагітності, тому що в цьому терміні проводяться загальні клінічні обстеження і перше скринінгове УЗД. У терміні 11-13 тижнів і 6 днів проводиться перше скринінгове УЗД, щоб оглянути плід на ймовірність вад розвитку. УЗД треба проводити саме в цьому терміні, не раніше. У нас чомусь так заведено, якщо жінка бачить затримку, одразу біжить на УЗД, у будь-якому приватному кабінеті її приймають залюбки. Це неправильно, УЗД у маленьких термінах не інформативне і навіть не бажане для плоду. Тому якщо перебіг вагітності абсолютно нормальний і в жінки немає жодних скарг, то після десяти тижнів вагітності вона може йти до акушер-гінеколога, щоб почати обстежуватися з приводу взяття на облік.

А якщо є відхилення у перебігу вагітності?

Тоді слід йти до лікаря одразу. Може бути позаматкова вагітність — це патологічна вагітність, яка обов’язково проявляється якимись симптомами — мажучі кров’яні виділення, болі внизу живота. Будь-які прояви якогось захворювання вимагають термінового звернення до лікаря. Зараз жінки часто скаржаться на токсикоз, який також має певні межі: якщо є легке понуджування, відраза до окремих продуктів, це одна справа, а коли блювота спостерігається впродовж дня, жінка взагалі не може їсти, тоді відбувається порушення метаболізму і це вимагає навіть суттєвого лікування, довготривалої терапії.

Коли жінка вперше йде до лікаря після того, як завагітніла, що їй із собою слід мати?

Лише звичайний гінекологічний набір для огляду.

Як виглядає перший візит до гінеколога під час вагітності?

Цей візит найоб’ємніший по часу. Спочатку жінці слід заповнити анкету, відповісти на багато запитань гінеколога щодо її здоров’я впродовж життя, шкідливих звичок, менструальної та дітородної функції. Крім того, жінці видається анкета, яка стосується здоров’я членів її родини, щоб з’ясувати ймовірність генетичних захворювань.

Які аналізи жінка здає після цього?

На першому візиті видається скерування на ряд обстежень. Обов’язкові — загальний аналіз крові, сечі, береться посів, проводиться аналіз на сифіліс, СНІД, гепатит…

За один день можна пройти всі ці обстеження?

Так, у нас це так організовано, що усі аналізи у жінки беруть одночасно за один раз.

Чи слід не їсти, не пити перед тим, як йти на перший візит до лікаря, щоб аналізи були вірогідними?

Коли жінка йде до гінеколога, жодної підготовки не потрібно. А вже після того, як їй дадуть скерування на обстеження, лікар попередить, як поводитися перед цим.

Великий перелік аналізів, які слід зробити вагітній жінці, наштовхує на думку, що це дуже дорого…

У нашій жіночій консультації загально клінічні обстеження безкоштовні, жінка купує лише пробірки. Якщо ж у її здоров’ї є відхилення, додаткові аналізи вона уже оплачує самостійно.

Вагітна має право обрати будь-якого лікаря, чи лише за територіальною приналежністю?

Вона може ставати на облік по вагітності за місцем реєстрації, оскільки у нас поки що не скасований принцип дільничності акушер-гінекологів. Якщо жінка має намір стати на облік не до свого дільничного лікаря, а вибирає того, який не зобов’язаний її обслуговувати, тоді ми просимо жінку сплатити добровільний внесок.

Чи потрібно повідомляти сімейного лікаря про вагітність?

Обов’язково. Крім скерування на лабораторні обстеження, лікар акушер-гінеколог дає ще скерування до вузьких спеціалістів, включаючи сімейного терапевта, лора, ендокринолога, окуліста, стоматолога.

Чи потрібно татові здавати якісь аналізи після того, як жінка завагітніла?

Він здає аналізи разом із жінкою. В нас передбачене обов’язкове обстеження на СНІД у чоловіків. Коли у жінки від’ємний результат крові, або перша група крові, ми просимо, щоб чоловік також здав кров, аби була відома його група і резус-належність. Якщо чоловік збирається йти на партнерські пологи, обов’язково слід пройти флюорографію.

Зараз багато дівчат, жінок займаються у тренажерному залі. Чи слід припинити тренування, коли жінка дізналася про вагітність?

Так, фізичні навантаження слід припинити під час вагітності. Але такі заняття, як фітнес, йога, плавання — дуже навіть корисні. Той спорт, який не вимагає надмірних фізичних зусиль, допустимий. Вагітність — це не хвороба, тому спорт не є протипоказом.

Нагадаємо, на запитання “Погляду” відповідала медичний директор з дитинства і пологової допомоги комунального некомерційного підприємства “Тернопільська комунальна міська лікарня №2” Ольга Михайлівна Сидорчук.

Підготувала Ірина Гайсюль.