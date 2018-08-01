Уряд фінансує розвиток регіонів

Уряд Гройсмана щороку збільшує державну підтримку розвитку громад та розбудови інфраструктури. Цього року за різними напрямками і програмами вона сягає понад 30 млрд грн. Зокрема, 4,05 млрд грн уже виділені з Державного фонду регіонального розвитку, ще 2,11 млрд грн регіони отримують через субвенцію з бюджету на соціально-економічний розвиток. Ці кошти спрямовані на будівництво та ремонт різних об’єктів, яких потребують жителі конкретного міста, села, ОТГ, – дитячих садочків, шкіл, медичних закладів – та оснащення їх сучасним обладнанням; на будівництво і ремонт доріг, мереж водопостачання та вуличного освітлення, щоб забезпечити комфортні умови життя.

У Тернопільській області виділені Урядом кошти будуть використані на будівництво, ремонт та утеплення понад трьох десятків садочків, шкіл, спортивних об’єктів та об’єктів культури. Зокрема, виділені кошти на:

ремонт Завалівської загальноосвітньої школи I—III ступеня Підгаєцької районної ради – 1,8 млн грн

реконструкцію приміщення колишньої школи під дошкільний заклад в с. Стінка Бучацького району — 8,7 млн грн

будівництво спортзали Збаразької районної дитячо-юнацької спортивної школи – 7,6 млн грн

реконструкцію школи в с. Ренів Зборівського району – 1,7 млн грн

реконструкцію школи в с. Нове Село Підволочиського району – 6,6 млн грн

реконструкцію школи-інтернату в м. Кременець – 11,8 млн грн

реконструкцію школи у с. Дітківці Зборівського району – 1,5 млн грн

ремонт Бучацького коледжу Подільського державного аграрно-технічного університету в с. Трибухівці – 6,4 млн грн

будівництво гідротехнічних споруд веслувального каналу центру веслування та водних видів спорту з інфраструктурою «Водна арена Тернопіль» у м. Тернополі та на території області – 10, 5 млн грн

реконструкцію районного будинку культури та районної бібліотеки для дорослих – 3 млн грн

ремонт будівлі Центру культури і дозвілля с. Ласківці – 4,5 млн грн

Також буде проведено ремонти у медичних закладах області та закуплено для них вартісне обладнання. Зокрема, передбачені кошти на:

реконструкцію Тернопільського обласного наркологічного диспансеру – 9,1 млн грн

реконструкцію Гусятинської бальнеологічної лікарні в смт Гусятин – 1 млн грн

Виділені кошти на будівництво та реконструкцію водогонів та об’єктів інфраструктури, зокрема – на:

будівництво водопровідних споруд у смт Мельниця-Подільська – 6,3 млн грн

реконструкцію каналізаційної мережі м. Монастириська – 3,6 млн грн

реконструкцію дамби Тернопільського ставу у м. Тернополі – 9,8 млн грн

реконструкцію міських очисних споруд м. Кременець – 4,9 млн грн

Окрім того, кошти будуть спрямовані на реконструкцію доріг у 3 населених пунктах області та між ними. Зокрема, на ремонт автомобільної дороги Борщів-Заліщики до села Винятинці протяжністю 1,5 км (Заліщицького району) – 1 млн грн, на ремонт районної автомобільної дороги Чортківського району Тернопільської області С201601 Нагірянка-Шупарка (на ділянці Улашківці-Нагірянка біля хутора Жмиків) – 1 млн грн.

Із повним переліком об’єктів можна ознайомитись тут:

Про інвестиційні програми і проекти регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися 2018 року коштом Державного фонду регіонального розвитку

Деякі питання розподілу 2018 року субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій