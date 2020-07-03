Держава подбає по людей і соціальну сферу в тих областях Західної України, які спіткала повінь. На відбудову пошкоджених об’єктів скерують належний фінансовий ресурс. Про це в інтерв’ю ВВС заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Велике стихійне лихо зачепило п’ять областей Західної України. З державного резервного фонду ми виділили близько 700 млн грн на подолання наслідків. У разі потреби ми готові виділяти достатню кількість коштів, щоб відновити інфраструктуру, сполучення і відшкодувати втрати людей і домогосподарств від цієї стихії. Чітко порахувати суму ми зможемо протягом наступних кількох тижнів, коли спаде вода, коли буде видно вже всі наслідки руйнування інфраструктури і домогосподарств», – зазначив Денис Шмигаль.

На Тернопільщині негода, за попередніми даними, завдала збитків на 59,5 млн грн. Сума згогдом зросте, оскільки ще не всі села подали акти з підрахунками. Наразі на розгляд уряду подали попередню суму.

«Розраховуємо, що на черговому засіданні уряду це питання буде розглянуто. Згодом у разі потреби ще зможемо залучити кошти резервного фонду по лінії обласної Державної служби надзвичайних ситуацій, аналогічні фонди є і в районах. Все залежатиме від того, скільки коштів виділить уряд. Тільки треба враховувати, що з резервного фонду ми також використовуємо кошти на боротьбу з коронавірусом», – обумовив голова ТОДА Володимир Труш.

Наразі на відновлення гідроспоруд області необхідно 31,4 млн грн, збитки аграріїв склали 19,3 млн грн, населення – 8,8 млн грн. Жителям області обіцяють невдовзі компенсувати втрати.

«Зараз комісії складають акти. Люди, які проживають у підтоплених районах, які зазнали збитків і мають документальне підтвердження, отримають належні компенсації. Над цим зараз працює і влада області, і керівники на місцях, і уряд», – каже голова обласної організації партії «Слуга народу» Володимир Гевко.

Нагадаємо, внаслідок проходження паводкової хвилі на Дністрі, 24-26 червня на Тернопільщині було підтоплено 21 населений пункт у Монастириському, Бучацькому, Заліщицькому та Борщівському районах. Затопило 53 житлових будинки, 69 господарських та обласний дитячо-комунального санаторій в Заліщиках, 73 колодязі. З небезпечної зони трьох населених пунктів Монастириського району та з села Устечко Заліщицького району відселено 184 особи.

Рятувальники продовжують надавати допомогу потерпілим, відкачують воду. У села доставляють питну воду та продукти.