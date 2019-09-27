Тернопільський суд змінив банківські реквізити для сплати судового збору та штрафів

У зв’язку із набуттям чинності з 05.08.2019 року постанови Правління Національного банку України від 28.12.2018 № 162 “Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні” змінено реквізити рахунків для зарахування доходів до державного та місцевого бюджетів.

Реквізити рахунків розміщено на сайті суду у розділі “Громадянам” підрозділах “Сплата судового збору за рішеннями про стягнення судового збору на користь держави” та “Сплата штрафу (як засобу процесуального примусу) за рішеннями про накладення штрафу (як засобу процесуального примусу).

Посилання на реквізити: