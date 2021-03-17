Тернополян попереджають про завіз в Україну фруктів з небезпечними сполуками

Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області доводить до відома про отримання інформаційного повідомлення системи RASFF від 11 березня 2021 року № 2021.0993-fup 8 стосовно виявлення несанкціонованої речовини хлорпірифос-метил (0.039 mg/kg – ppm) у грейпфрутах, що експортувались з Туреччини (експортер: Menas Mersin Zirai Urn.Isl.Ihr, San.Ve Tic A.S., Mersin) до Нідерландів (постачальник: Staay Food Group, Papendrecht), звідки відправлялись до України (отримувач: ТОВ «ТС Плюс», вул. Краснова, 27, м. Київ, 03115).

Просимо негайно повідомити Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області про виявлення даного продукту в обігу (м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 20, тел. (0352) 52-10-10).

Довідково: хлорпірифос-метил — контактний пестицид (фосфорорганічний інсектицид) використовується в сільському господарстві та побуті для боротьби з шкідливими та синантропними комахами (можливе застосування в сумішах з іншими активними компонентами).

Слід додати, що така сполука є шкідливою для людини, чим саме і що в Європі заборонена продукція, яка містить навіть 0,1 мг цієї сполуки на 1кг.



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