У Тернополі підвищено штрафи за порушення правил паркування

Управління муніципальної інспекції повідомляє, що з 17 березня набрав чинності Закон України 1231-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху». Цим Законом було внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Зокрема, підвищено штрафи за порушення правил зупинки та стоянки транспортних засобів.

Так, раніше порушення правил зупинки/стоянки автомобілів тягнуло за собою накладення штрафу в розмірі 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 255 грн. Тепер за це правопорушення доведеться заплатити 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 340 грн.

Крім того, до 17 березня порушення правил зупинки/стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху, тягнуло за собою накладення штрафу в розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 510 грн. Тепер за це правопорушення доведеться заплатити 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 680 грн.

Нагадаємо, контроль за дотриманням водіями правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів і притягнення до адміністративної відповідальності за ці правопорушення у Тернополі здійснюють інспектори з паркування управління муніципальної інспекції.