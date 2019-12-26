У Тернополі жорстоко отруїли собаку. Господарі роблять все, щоб покарати винуватця

У жахливих муках померла собака Кама у тернопільських господарів, а винними у загибелі тварини власники чотирилапої вважають жінку, яка живе поблизу.

Небайдужі тернополяни навіть виклали в соцмережі Фейсбук відео, де видно, як жінка проходить повз собаку у вольєрі. По дорозі містянка встигає закинути собаці невідому речовину та виходить зі двору. Неприємний випадок трапився 22 грудня.

— Жінка, перебуваючи поряд зі своїм будинком в Тернополі, свідомо отруїла( дивитися відео) чудового песика на прізвисько “Кама” – яка була єдиною відрадою для родини. Ви ж розумієте, вона була, як член родини, її всі обожнювали! Немає слів! Собака померла в конвульсіях від отруєння, що підтверджується результатами розтину. На ім’я начальника Тернопільського відділу поліції Гаврилюка Сергія Володимировича подано відповідно заяву про вчинення злочину – чекаємо на адекватну і законну реакцію правоохоронців, суд і вирок. Попереджаємо – справа принципова! Крім того, отруювачка працює в товаристві з іноземними інвестиціями – “Борднезе Україна”. В основний офіс компанії та ряд Європейських організацій із захисту тварин нами вже направлена заява про дану подію за участі співробітниці даної компанії. Прошу підтримати! — повідомив господар Ками Дмитро Кравченко.

Чоловік зазначив, що жінку, яка убиває чужих безневинних тварин, обов’язково потрібно притягнути до відповідальності.