В Тернопільській області залишать тільки 4 суди замість 17: деталі

7 червня 2021 року робоча група при Комітеті Верховної Ради України з питань правової політики, яка займається змінами мережі загальних місцевих судів в областях у зв’язку зі зміною адміністративно-територіального устрою у розрізі районів, погодила схему новоутворених судів для ще п’яти областей. Однією з таких областей є і Тернопільська.

У Тернопільскій області наразі здійснюють судочинство 17 місцевих судів.

Члени робочої групи пропонують утворити в Тернопільській області 4 суди:

Тернопільський окружний суд , де за штатом буде 44 судді. Цей суд обслуговуватиме 441 тисячу населення.

, де за штатом буде 44 судді. Цей суд обслуговуватиме 441 тисячу населення. Бережанський окружний суд

Кременецький окружний суд

Чортківський окружний суд