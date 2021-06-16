В Тернопільській області залишать тільки 4 суди замість 17: деталі
7 червня 2021 року робоча група при Комітеті Верховної Ради України з питань правової політики, яка займається змінами мережі загальних місцевих судів в областях у зв’язку зі зміною адміністративно-територіального устрою у розрізі районів, погодила схему новоутворених судів для ще п’яти областей. Однією з таких областей є і Тернопільська.
У Тернопільскій області наразі здійснюють судочинство 17 місцевих судів.
Члени робочої групи пропонують утворити в Тернопільській області 4 суди:
- Тернопільський окружний суд, де за штатом буде 44 судді. Цей суд обслуговуватиме 441 тисячу населення.
- Бережанський окружний суд
- Кременецький окружний суд
- Чортківський окружний суд