Вʼячеслав Негола – новий очільник Тернопільської області

На своєму засіданні 16 серпня Кабінет Міністрів України підтримав Указ Президента України про призначення Негоди В’ячеслава Андроновича головою Тернопільської обласної державної адміністрації.

В’ячеслав Негода, який у 1990-1998 роках обіймав посаду Тернопільського міського голови та був депутатом обласної ради, протягом своєї кар’єри здобув широке визнання в сфері державного управління. У період з 2014 по 2019 роки Негода працював першим заступником та заступником міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, а також керував апаратом відомства.