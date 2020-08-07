Віктор Овчарук: «Надати можливість нашим захисникам та членам їх сімей підлікуватись, пройти реабілітацію – наш найперший обов’язок»

Голова обласної ради Віктор Овчарук побував у Більче-Золотецькій обласній фізіотерапевтичній лікарні реабілітації.

Добра слава про Подільську оздоровницю, а саме так її називають пацієнти, розійшлася не лише у нашому краї, а й далеко за межами Тернопільщини. Підлікуватися, пройти реабілітацію, обстежитись, чи отримати профілактичні процедури сюди приїжджають з різних куточків України.

Особливу увагу в закладі приділяють забезпеченню належних умов лікування та оздоровлення військовослужбовців та учасників АТО, ООС, ветеранів та членів їх сімей. Щороку на забезпечення харчуванням військовослужбовців і учасників АТО, ООС, медикаменти та отримання процедур обласна рада виділяла від 200 – до 350 тисяч. Проте важко було розмістити усіх бажаючих пройти реабілітацію та оздоровитись. Тому було прийнято рішення побудувати ще один новий, сучасний корпус на 50 місць.

Ще у 2018 році обласна рада виділила майже мільйон для виготовлення проектно-кошторисної документації та початку будівництва спального корпусу на 50 осіб для учасників АТО і ООС із залом їдальні на 25 посадових місць з облаштуванням теплого переходу з реконструкцією існуючого корпусу – ще понад мільйон. У 2019 році обласною радою було виділено майже мільйон сімсот тисяч гривень. Необхідно зазначити, що будівництво здійснюється на умовах співфінансування спільно із Державним фондом регіонального розвитку.

Відтак очільник облради ознайомився із ходом будівництва.

– Ми у великому боргу перед нашими захисниками. Мужні вояки протистояли і протистоять навалі російсько-окупаційних військ та проросійським бойовикам, затято відстоюючи кожен клаптик Української землі. Тож надати можливість їм та членам їх сімей підлікуватись, пройти реабілітацію – це наш найперший обов’язок, – зазначив Віктор Овчарук.