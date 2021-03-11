Вибух на “Східному”: тернополянка просить стати доронарами крові для її сина та чоловіка

В родині тернополянки Олени сталася біда – чоловік та син потрапили в реанімацію через вибух у приватному будинку, який стався сьогодні, 11 березня.

За даними рятувальників, вибух стався на вул. Самчука у Тернополі. До місця події рятувальники прибули в 11 год. 58 хв. та виявили, що горять речі домашнього вжитку на площі 5м.кв в приміщенні кухні. Пожежу ліквідували за 10 хвилин, о 12.09. Внаслідок пожежі термічні опіки отримали двоє чоловік, господар будинку та його син. Потерпілі госпіталізовані до медичних закладів. Зараз чоловіки потребують донорів крові.

«Сталась біда… Мій син Діма і його батько Олег у реанімації у опіковому відділенні. Потрібні донори. Кров будь-яка, потрібно 10 донорів. Зголосіться, будь ласка! Вулиця Клінічна, 8, Тернопіль. Підтримайте нас молитвою»,- написала у соціальній мережі Фейсбук Олена Мудра.

https://www.facebook.com/elena.mudraya/posts/3735821259786292

Телефон до Олени – 0679452255

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