З 1 квітня на Тернопільщині діятиме нерестова заборона на вилов риби
Нерест – це особливий та надзвичайно важливий період у житті мешканців водойм, коли відбувається їх розмноження, у цей період вони стають вразливими і безпомічними.
В цей час, як ніколи, рибі потрібен спокій і затишок, вона потребує охорони від браконьєрів і від того наскільки успішно та вдало пройде нерест залежить чисельність риби у наших водоймах та майбутнє рибних ресурсів.
З метою охорони та відтворення водних біоресурсів у природних рибогосподарських об’єктах Тернопільської області Управлінням Державного агентства рибного господарства у Тернопільській області видано відповідний наказ від 18 березня 2021 року №06 згідно якого встановлюється період природного відтворення (нересту) водних біоресурсів з 01 квітня по 10 червня 2021 року (включно) на всіх рибогосподарських водних об’єктах, включаючи водойми, які знаходяться в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду Тернопільської області.
Також, Тернопільським рибоохоронним патрулем створено карту спеціально визначених місць для задоволення потреб рибалок – любителів в період весняно – літньої заборони на лов риби у Тернопільській області у 2021 році. Карта доступна для перегляду за посиланням.
Під час веснянно-літньої нерестової заборони:
ЗАБОРОНЯЄЬСЯ використання плавзасобів (човнів) у визначених місцях нересту, промислове рибальство, здійснення підводного полювання, проведення змагань зі спортивного рибальства, а також днопоглиблювальних, вибухових та інших робіт, добування будівельних матеріалів у місцях масового нересту водних біоресурсів.
ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ аматорський вилов, до 3 кг. риби на одну особу однією поплавковою або донною вудкою з одним гачком і спінінгом з берега у місцях визначених у переліку.
Управління Державного агентства рибного господарства у Тернопільській області закликає громадян бути відповідальними та дотримуватись встановлених правил рибальства. Якщо Ви помітили порушення, прохання терміново повідомляти на цілодобову «гарячу лінію» Тернопільського рибоохоронного патруля: (0352) 27 – 70 – 34 та (097) 427- 85- 95
П Е Р Е Л І К
рибогосподарських водних об’єктів Тернопільської області, у яких дозволено любительсько-спортивний вилов риби та інших водних біоресурсів у нерестовий період 2021 р.
|Назва рибогосподарського водного об’єкта
|Місця дозволеного аматорського лову
|р. Дністер
НПП “Дністровський каньйон”
|· В межах населених пунктів Чортківського району. За винятком лівого берега с. Городок, Чортківського району (заборонено вилов).
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р. Серет
|· Від 500 метрів мосту біля с. Вертелка, Тернопільського району до мосту в с. Чернихів, Тернопільського району по обидві сторони річки.
· Від пішохідного мосту біля Залозецького спиртзаводу до автомобільного мосту в смт. Залізці.
· Івачівська водойма – по лівому березі від малого підприємства ШБ-1 в с. Малашівці, Тернопільського району до греблі в с. Горішній Івачів, Тернопільського району.
· Від 800 метрів дамби Івачівської водойми до мосту між селами Великий Глибочок – Плотича, Тернопільського району.
· Від трибун водної арени веслувального каналу по лівому березі вверх проти течії на ділянці 450 метрів.
· Від останнього домогосподарства с. Пронятин, Тернопільського району 300 метрів вверх проти течії по правому березі.
· На ділянці по лівому березі водойми м. Тернопіль (Тернопільський міський став) від кута водойми в районі с. Біла, Тернопільського району 200 метрова ділянка до території водозабору “Тернопільводоканалу”.
· Водойма м. Тернопіль (Тернопільський міський став) від бази КДЮСШ з водних видів спорту Тернопільської міської ради до пристані катера (за виключення придаткової системи “Чайка”).
· На ділянці по правому березі водойми м. Тернопіль (Тернопільський міський став) від пристані катера на дальньому пляжі до пристані кооперативу “Ветеран”.
· Від дамби водойми м. Тернопіль (Тернопільський міський став) до автомобільного мосту біля с. Петриків, Тернопільського району, за виключенням придаткової системи водойм у парку “Топільче”.
· В адміністративних межах с. Велика Лука, Тернопільського району.
· В адміністративних межах населеного пункту смт. Микулинці, Тернопільського району та
до автомобільного мосту в с. Налужжя, Тернопільського району.
· На ділянці від автомобільного мосту в с. Долина, Тернопільського району до автомобільного мосту в с. Буданів, Тернопільського району.
· Водойма с. Конопківка, Тернопільського району.
· В адміністративних межах м. Чортків за винятком:
– 500 метрів вверх проти течії від ГЕС у м. Чортків;
– 50 метрів вверх проти течії від автомобільного мосту по вул. Білецька;
– 100 метрів вниз за течією від автомобільного мосту по вул. Шопена Бічна.
· Від останнього домогосподарства м. Чортків до автомобільного мосту в с. Угринь, Чортківського району.
· В межах бази відпочинку “Росинка” Чортківського району.
· Від бази відпочинку “Колиба” Чортківського району вниз по течії на відрізку 600 метрів.
|р. Горинь
|Від гідроспоруди “Дамба” в с. Борсуки, Кременецького району до автомобільного мосту біля РМЗ, м. Ланівці Кременецького району.
|р. Іква
|Від початку с. Борщівка, Кременецького району до гідроспоруди с. Куликів, Кременецького району.
|р. Вілія
|Від автомобільного мосту с. Новостав, Кременецького району вниз по течії на відрізку 1500 метрів.
|р. Стрипа
|· В межах населених пунктів м. Зборів, с. Футори, с. Калинівка, с. Красне та с. Погрібці, Тернопільського району.
· В межах населених пунктів Тернопільського та Чортківського районів.
|р. Золота Липа
|В межах населених пунктів Тернопільського та Чортківського районів.
|р. Збруч
|В межах населених пунктів Тернопільської області.
|р. Гнізна
|Від автомобільного мосту в с. Кровінка, Тернопільського району до впадіння р. Гнізна в р. Серет Тернопільського району.
|р. Циганка
|Від рятувальної станції вниз за течією по правому березі до греблі та від греблі вверх проти течії по лівому березі на відрізку 700 метрів (включно із греблею) в с. Мушкатівка, Чортківського району.
|Бережанський міський став № 2
|Від гідроспоруди по правому березі водойми.
|Водойма
с. Кашталівка Бережанської РО УТМР
|По правому березі від с.Гайок Тернопільського району до випускної гідроспоруди.
|Підгаєцький міський став
|По лівому березі водойми.
|Водойма
“Королівський міст”, (Кременецька РО УТМР) с. Сапанів Кременецького району
|По правому березі водойми.
|Збаразька міська водойма
|Акваторія: від дамби (по вулиці Данила Галицького) 550 метрів по лівому березі та 1000 метрів по правому березі водойми.
|Водойма
с. Базаринці, Тернопільського району
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Від дамби 2000 метрів по правому березі.
|Водойма
(нижній став), м. Ланівці Кременецького району
|По периметру водойми.
|Водойма в адміністративних межах м. Ланівці – с. Гриньки (верхній став) Кременецького району
|Ділянка по гідроспоруді “Дамба” та протяжністю 300 метрів по обидва боки.
|Водойма
с. Гриньки (нижній став, коло каплички) Кременецького району
|По гідроспоруді “Дамба”
|Водойма с. Оришківці
Кременецького району
|По гідроспоруді “Дамба”
|Водойма
с. Ст. Вишнівець, Кременецького району
|По периметру водойми, за виключенням ділянки від місця впадіння р. Горинь по правому і лівому березі протяжністю 400 метрів.
|Водойма
с. Загороддя, Тернопільського району
|По гідроспоруді “Дамба” та протяжністю 70 метрів по правому березі вверх проти течії р. Горинь.
|Водойма
с. Озерна, Тернопільського району
|По гідроспоруді “Дамба” та 500 метрів вверх проти течії по правому березі.
|Водойма
с. Козівка, Тернопільського району
|· По гідроспоруді “Дамба” по правому і лівому березі 200 метрів.
· Від 750 метрів останнього домогосподарства с. Козівка по правому березі водойми на відрізку 100 метрів.
|Водойма
смт. Микулинці, Тернопільського району
|По периметру водойми.
|Водойма
с. Кам’янка, Тернопільського району
|По гідроспоруді “Дамба” та протяжністю 100 метрів в обидві сторони.
|Водойма
с. Романівка,
Теребовлянської ОТГ Тернопільського району
|По гідроспоруді “Дамба” та лівому березі протяжністю 300 метрів, правому березі протяжністю 200 метрів.
|Водойма Заводської ОТГ Чортківського району
|По гідроспоруді “Дамба” .
|Водойма “Біля інкубатора” м. Монастириська
|По лівому березі.
|Водойма “Підволочиська” Тернопільського району
|По периметру водойми.
|Водойма “Збручанська”, Тернопільського району
|По правому березі від мосту в с. Пеньківці до греблі с. Вочківці Хмельницької області та лівому березі від с. Пеньківці до с. Просівці Тернопільського району.