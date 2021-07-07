За пів року на дорогах Тернопільщини загинуло 18 осіб

З початку року на дорогах Тернопільщини зареєстровано 463 дорожньо-транспортних пригоди. З них 113 – із постраждалими, у яких 18 людей загинули, а ще 168 – отримали травми.

Як зазначають в поліції, основними причинами аварій є: перевищення швидкості, порушення правил маневрування та виїзд на смугу зустрічного руху. Також багато водії продовжують сідати за кермо в стані алкогольного сп’яніння. За шість місяців правоохоронці зупинили 823 водії на підпитку.