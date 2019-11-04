11:06 | 4.11.2019
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З’явилась пісня про Файне місто Тернопіль та не файного президента (відео)

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Тільки нещодавно у Тернополі побував Президент України Володимир Зеленський,  а про його приїзд вже співають пісень.

Так, у мережі  youtube, користувач Кіль записав кавер на відому пісню “Файне місто Тернопіль”.

Мені кричала там “ганьба, і я і геть розхвилював,

Твердою взяв рукою підгузник поміняв.

То ж не званні люди, то є не мій люмпен.

О, Лєна, Лєна, краще б грав я в КВН.

Ти, слишиш, Вася, я не забуду собі то.

В житті ніколи більше я у той Тернопіль вже не поїду

Я не поїду в Тернопіль….

В житті ніколи більше не поїду у ваше місто Тернопіль.

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