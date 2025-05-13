Хвилина мовчання на честь Сергія МАТУСЕВИЧА

Сергій МАТУСЕВИЧ з дитинства захоплювався радіоелектронікою і мав золоті руки. Рано втративши маму, він у 18 років став самостійним, але ніколи не втрачав оптимізму та віри в людей. “Я в тебе вірю, і все буде добре!” – ці слова були його життєвим кредо.

Коли почалася війна, 39-річний тернополянин спочатку допомагав як волонтер, а в березні 2023 року добровільно вступив до лав Прикордонної служби України. Кулеметник з позивним “Довгий” завжди вірив у нашу перемогу і сміливо йшов уперед.

18 червня 2024 року Сергій загинув під час виконання бойового завдання в районі Григорівки на Донеччині. Він знав, чим ризикував, але розумів, що за такими, як він, стоїть Україна.

За мужність і відданість Сергію МАТУСЕВИЧУ посмертно присвоєно звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.

У глибокій скорботі залишилися батько Павло Герасимович, сестра Вероніка та брат, які бережуть світлу пам’ять про нього.