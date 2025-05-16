Хвилина мовчання на честь Володимира ДІЖАКА

Володимир ДІЖАК з дитинства виростав у селі Ожидів на Львівщині. Здобувши професії столяра та будівельника в Олеському професійному ліцеї, він вже з 18 років обрав шлях захисника, підписавши контракт із ЗСУ.

Коли почалося повномасштабне вторгнення, Володимир, не вагаючись, сказав: “Хто, як не я?” і пішов боронити Україну. Спочатку служив старшим навідником мінометної батареї у 214-му батальйоні OPFOR, а після поранення та реабілітації повернувся на фронт стрільцем-штурмовиком 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Побратими згадують його як майстерного і мужнього воїна, чия енергія та завзятість гуртували колектив. Навіть у найважчі моменти він підтримував усіх, запевняючи, що все буде добре.

10 липня 2024 року під час мінометного обстрілу біля Торецька на Донеччині обірвалося життя 23-річного захисника.

У глибокій скорботі залишилися дружина, син, батьки та сестра, для яких Володимир назавжди залишиться прикладом відданості та любові до України.