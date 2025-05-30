Хвилина мовчання на честь Ярослава САВЧАКА

Ярослав САВЧАК був лікарем за покликанням, але коли прийшов час захищати Україну, він у 58 років змінив скальпель на зброю. Старший лейтенант, командир стрілецького взводу, він став опорою для своїх побратимів на фронті.

Випускник Тернопільського медичного університету, син відомого доцента, Ярослав з першого дня повномасштабного вторгнення пішов до війська, бо вважав, що так зможе принести більше користі.

Побратими згадують його як справедливого командира, який ставився до підлеглих як до рідних братів. Він завжди знаходив правильні рішення в найскладніших ситуаціях, беріг людей і подавав особистий приклад.

Ярослав загинув 15 травня 2023 року біля Лиману Першого на Харківщині. Майже півтора року його вважали зниклим безвісти, доки тіло Героя не вдалося повернути на рідну землю.

За свій подвиг Ярослав САВЧАК посмертно удостоєний звання «Почесний громадянин міста Тернополя».