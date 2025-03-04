<strong>Герої не вмирають: триває збір підписів за звання Героя України для Василя Мочули</strong>

13 лютого 2025 року на фронті загинув Василь Богданович Мочула. Виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Улакли Волноваського району Донецької області, він потрапив під удар російських FPV-дронів. Незважаючи на смертельну небезпеку, Василь врятував двох поранених побратимів, але сам загинув від отриманих поранень.

Рідні, друзі та побратими закликають підтримати петицію про присвоєння йому звання Героя України (посмертно). Його відвага та самопожертва є прикладом незламності українських воїнів.

Вшануймо пам’ять Героя – підпишіть петицію за посиланням:

👉 https://petition.president.gov.ua/petition/243448

Слава Героям! Слава Україні!