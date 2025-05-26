На війні загинув Герой України Юрій Кошик з Тернопільщини

Бучацька громада з глибоким сумом повідомляє про втрату Героя України — Юрія Васильовича Кошика, 1998 року народження, уродженця села Білявинці.

Юрій був стрільцем-помічником гранатометника. Життя молодого воїна обірвалося 12 липня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Кліщіївка Бахмутського району, що на Донеччині.

Він до останнього залишався вірним військовій присязі та своєму народові, виявивши мужність і самопожертву на передовій.

Висловлюємо найщиріші співчуття родині, друзям і всім, хто знав Юрія. Розділяємо біль утрати з вами і молимося за спокій його душі.

Нехай Господь дарує сили пережити це невимовне горе, а світла пам’ять про нашого Героя назавжди залишиться у серцях вдячних українців.

Вічна пам’ять та слава Герою України!