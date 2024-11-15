Врятував не одне життя, – героїчно загинув Владислав Сологуб (Соломон)

Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського повідомляє про героїчну загибель свого випускника Владислава Сологуба (Соломона).

Владислав Олександрович (12.07.1993 – 11.11.2024) закінчив Тернопільський національний медичний університет у 2016 році.

Він був бойовим медиком 15-тої бригади оперативного призначення імені Героя України лейтенанта Богдана Завади (15 БрОП, в/ч 3029) – з’єднання Національної гвардії України.

Владислав був справжнім і професійним бойовим медиком, який врятував не одне життя, людиною з великим серцем та щирою душею, яка завжди готова була прийти на допомогу. Він віддав своє життя, захищаючи рідну землю і виконуючи військовий обов’язок до останнього подиху.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким з приводу загибелі Героя – Владислава Сологуба.

Схиляємо голови у пошані до виконаного обов’язку і бережемо в серцях світлу пам’ять про нашого випускника.

Царство Небесне! Вічна пам’ять Герою!