04:26 | 25.04.2025
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Пантеон Героїв 

Знову трагічна звістка на Тернопільщині. Загинув сапер Ігор Погрібний

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Кривава війна, розв’язана росією проти України, триває, безжалісно ранячи щоразу серця трагічними звістками…

23 квітня 2025 року, мужньо виконавши військовий обов’язок в бою за Україну, в районі східніше населеного пункту Костянтинівка Краматорського району Донецької області загинув житель села Джурин, сапер інженерно-саперного відділення ПОГРІБНИЙ Ігор Богданович (02.03.1986 р. н.). Повідомляють у Білобожницькій громаді.
Висловлюємо щирі співчуття батькам, дружині, доньці, синові, всім родичам і близьким загиблого Героя. Спільно зі всією родиною розділяємо цей нестерпний біль втрати.

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ!

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