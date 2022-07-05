Бізнесмен зі США повернувся до Тернополя, щоб волонтерити

Повернувся до України зі США, щоб волонтерити. Бізнесмен Юрій Куц шиє амуніцію для військових. З початку повномасштабної війни на ЗСУ витратив власних 300 тисяч доларів. Окрім цього, чоловік створив благодійний фонд, який працює у трьох країнах.

Американський бізнесмен родом з Тернопільщини. Юрій Куц створив благодійний фонд, щоб допомагати ЗСУ. Чоловік прожив у США 14 років. Там заснував логістичну компанію. Коли в Україні почалась повномасштабна війна, вирішив волонтерити.

“Шок, біль. Поїхали у Вашингтон. Зібралися на мітинг, поїхали до Байдена зразу, були на мітингу. Потім я зустрівся з нашою общиною і зрозумів, що потрібно діяти”, – каже волонтер.

Юрій Куц. Фото: Соломія Струс/Суспільне

На мітингу біля Білого дому тоді зібралися 16 тисяч людей.

“15 березня я вже був у Німеччині, на фабриці по бронежилетах, по касках. В Голландії був, у Бельгії був. Перших 20 днів – це була така спонтанна закупка. Бинти, подушки, одіяла. Люди все купували і ми купували. А потім через 20 днів ми вже сформувалися, ми діємо конкретно по категоріях: це жилети, це рукавиці і потім виникла ще форма”, – розповів Юрій.

Благодійний фонд “Куц об’єднує українців” діє у США, Польщі та Україні. Юрій розповідає, спочатку купував амуніцію в США. А потім вирішив почати виробництво в Україні.

“Чому я маю американські кошти вливати в Польщу чи в Америку? У них доларів досить. Ми вливаємо в Україну, ми даємо українському виробнику. Наші ж люди не гірші, наша фабрика має тканину, має робочу силу, наша фабрика пошиє не гірше, а ще й дешевше”, – каже Юрій.

Плитоноска. Фото: Соломія Струс/Суспільне

Юрій розповів про форму, яку шиють для військових.

“Я привіз штани з США. На основі них ми будемо відшивати форму для наших військових. Також маємо плитоноску зі США, відшили її в нас на фабриці”, – розповів Юрій.

Усе виробляють, відповідно до запитів військових. У липні планують пошити 500 комплектів військової форми. Це коштуватиме 60 тисяч доларів.

“Це футболки, штани, але штани з наколінниками, вони зараз на фабриці. Вже ми дали їм на пошиття, потім кітель і сорочка. Сорочка – це по центру, а по рукавах йде матеріал котоновий. Зараз ми чекаємо зразки з фабрики, їх затверджуємо, військові їх затверджують і ми вже шиємо 500 одиниць”, – каже Куц.

У липні планують пошити 500 комплектів військової форми. Фото: Соломія Струс/Суспільне Тернопіль

Фонд допомагає перш за все військовим на першій та другій лінії оброни. Їм вже передав 2 тисячі плитоносок і рукавиць та 3 тисячі жилетів. На кожному жилеті планують робити спеціальні нашивки.

“На жилеті буде написано “Куц об’єднує українців” – це наш благодійний фонд, і “Не для продажу” буде нашито. Тобто це буде відомо усім, що це для допомоги військам, нашим захисникам”, – каже волонтер.

На сьогодні Юрій Куц віддав на армію понад 300 тисяч доларів власних коштів.

“90% бізнесу працює зараз на ЗСУ, на наших захисників, на потреби нашої оборонної системи. Чим ми можемо, тим допомагаємо. Я не вирішував, це тут. Взяв квиток приїхав. Тут не потрібно вирішувати, тут потрібно допомагати”, – каже волонтер.