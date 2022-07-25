Латвійський ексдепутат приїхав захищати Україну: історія з Тернополя

Юріс Юраш склав повноваження депутата латвійського Сейму і приїхав захищати Україну. Військовий у справах приїхав до Тернополя. Він розповів, що відмовився від депутатства у своїй країні на початку повномасштабної російсько-української війни.

За словами Юріса, прибувши до України, він вступив добровольцем у батальйон “Карпатська Січ”.

“У Латвії багато людей солідаризувалися, збирали різну гуманітарну допомогу, приймали біженців. Кожен розглядав можливості, як він особисто зможе допомогти. Я для себе вирішив, що маю такий досвід в житті, що можу бути тут, можу бути потрібним в Україні”.

У Латвії військового чекають дружина та двоє синів. Розповідає, рідні підтримали його рішення.

“Якщо я для себе вирішив їхати і воювати, то швидше за все, ніхто з рідних не зможе мене відмовити. Тим більше, насправді вони розуміють, що це дуже важливо. І це не тільки важливо для України, а й для Латвії. Ми бачимо, наскільки сильно об’єднався весь український народ, і теж саме відбулося і в Латвії, Литві, Естонії, в Європі, у всьому цивілізованому світі. Звісно, ми можемо говорити, що є держави, які досі не можуть визначитися – на словах одне, на ділі – інше, але і ця ситуація нам дає зрозуміти, хто є хто”.

Доброволець каже, разом із побратимами він визволяв населені пункти Київської області. Служив у Бучі й Ірпені.

“Не даремно кажуть, що немає нічого жахливішого за війну. Я це розумію, усвідомлюю, я це все бачив. І це дуже страшно прийняти, коли вбивають невинних цивільних людей – дітей, жінок. З людьми так поводяться, ніби на вулиці не 21 століття. Це не можна залишити безкарним, я цілком впевнений, що багато з цих убивць постануть перед судом і їх буде судити вже Міжнародний кримінальний суд”.

Латвієць каже, міжнародні новини не повинні припиняти розповідати про ситуацію в Україні.

“Від цього залежить, наскільки солідарними будуть люди і готовими допомагати. Наскільки вони будуть сильно, якщо можна сказати, тиснути на свої уряди, щоб добитися необхідних для України рішень”.

Чоловік розповідає, що без допомоги НАТО Україні не виграти цю війну.

“Ми вже отримали багато сучасної зброї, але цього не достатньо, щоб бути більш ефективними. Я думаю, що саме це питання буде ключовим, щоб перемогти у війні. Чим раніше і більше ми отримаємо тяжкої зброї, тим швидше буде перемога”.

Українські військові, не зважаючи на ситуацію в країні, вміють залишатися позитивними, – розповідає Юріс.

“Ніколи в житті ніде не чув таких гарних голосів, які я чув на фронті. Просто зібралися хлопці разом, а співають, ніби вони проводили репетиції до війни”.

Юріс розповідає, що відколи тут воює, то краще пізнав українців.

“Україна має такий стійкий народ, який любить свою країну. Такий народ неможливо перемогти. Я цілком впевнений, що перемога буде за нами”, – каже військовий.