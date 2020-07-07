На Тернопільщині дівчина відростила волосся, довжиною 120 сантиметрів

Як інформує “Шумськ-інфо“, дівчина родом з Великих Дедеркал, проте зараз мешкає у Шумську, куди вийшла заміж. При зрості 1 метр 68 сантиметрів її волосся має довжину 1 метр 20 сантиметрів, і в розплетеному стані нагадує більше фату.

“Моє волосся має таку довжину, хоча я не рахую самих кінчиків, яких теж декілька сантиметрів”, – каже жінка.

“Моє волосся має таку довжину, хоча я не рахую самих кінчиків, яких теж декілька сантиметрів”, – каже жінка.

Як зізнається, за свої роки була і з коротким волоссям, навіть неодноразово. Щороку жінка підрізає кінчики, хоча останній рік цього не робила. А зростила таке пишне волосся, починаючи з 18 років. 8 років вона не відрізала.

Каже, що особливого догляду за ним не потрібно – миє волосся будь-яким шампунем.

“Який купила у магазині, таким і користуюся”, – каже. – “Проте завжди роблю маску, теж, яку купила, таку використовую. А наношу її після кожного миття волосся”.

Миє Анжеліка волосся два-три рази на тиждень. Намилює тільки саму голову, біля коренів, а коли змиває, то шампунь розходиться по всій довжині волосся.

“Раніше я читала в соцмережах, що намилювати повністю волосся не потрібно, тільки мити корінці при голові”, – каже Анжеліка. – “Як маю можливість, висушую волосся феном, як ні – то висихає саме”.

Майже завжди Анжеліка Сукеник ходить з заплетеним волоссям, іноді – розпускає.

Як відомо, в людини на голові росте від 100 000 до 150 000 пасмів волосся, одна волосина може витримати 100 грамів ваги, також волосся здатне розтягуватися до 30% без будь-яких пошкоджень, жінки витрачають близько 2 годин щотижня на укладку волосся.

Найпоширеніший колір волосся у світі – чорний, а найрідкісніший – рудий, кожна людина втрачає від 50 до 100 волосин щодня, волосся росте зі швидкістю 1 см на місяць, одна волосина має тривалість життя близько 5 років.