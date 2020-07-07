На Тернопільщині дівчина відростила волосся, довжиною 120 сантиметрів
Волосся, особливо довге і розкішне – краса кожної жінки, зброя для чоловічих сердець. Тож багато жінок – володарок довгого волосся протягом років, іноді замислюються: а чи не змінити зачіску? Адже за ним потрібний особливий догляд, приділяти більше часу, як короткому. Проте Анжеліка Сукеник так не думає. Їй волосся не завдає жодних незручностей.
Як інформує “Шумськ-інфо“, дівчина родом з Великих Дедеркал, проте зараз мешкає у Шумську, куди вийшла заміж. При зрості 1 метр 68 сантиметрів її волосся має довжину 1 метр 20 сантиметрів, і в розплетеному стані нагадує більше фату.
Як зізнається, за свої роки була і з коротким волоссям, навіть неодноразово. Щороку жінка підрізає кінчики, хоча останній рік цього не робила. А зростила таке пишне волосся, починаючи з 18 років. 8 років вона не відрізала.
Каже, що особливого догляду за ним не потрібно – миє волосся будь-яким шампунем.
“Який купила у магазині, таким і користуюся”, – каже. – “Проте завжди роблю маску, теж, яку купила, таку використовую. А наношу її після кожного миття волосся”.
Миє Анжеліка волосся два-три рази на тиждень. Намилює тільки саму голову, біля коренів, а коли змиває, то шампунь розходиться по всій довжині волосся.
“Раніше я читала в соцмережах, що намилювати повністю волосся не потрібно, тільки мити корінці при голові”, – каже Анжеліка. – “Як маю можливість, висушую волосся феном, як ні – то висихає саме”.
Майже завжди Анжеліка Сукеник ходить з заплетеним волоссям, іноді – розпускає.
Як відомо, в людини на голові росте від 100 000 до 150 000 пасмів волосся, одна волосина може витримати 100 грамів ваги, також волосся здатне розтягуватися до 30% без будь-яких пошкоджень, жінки витрачають близько 2 годин щотижня на укладку волосся.
Найпоширеніший колір волосся у світі – чорний, а найрідкісніший – рудий, кожна людина втрачає від 50 до 100 волосин щодня, волосся росте зі швидкістю 1 см на місяць, одна волосина має тривалість життя близько 5 років.