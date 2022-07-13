Під час обстрілу міста Часів Яр загинули воїни з Тернопільщини, – голова ОВА Володимир Труш
Великі втрати для Тернопільщини. 9 липня, внаслідок масованого ракетного обстрілу міста Часів Яр на Донеччині, загинули військовослужбовці з нашої області. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Володимир Труш.
Кількість загиблих уточнюється.
Зокрема, вже є інформаціє про загибель шістьох тернополян: Голубович Микола Васильович (1978 р.н.), Хрущ Олег Петрович (1975 р.н.), Єрмаков Олексій Леонідович (1982 р.н.), Мудрий Ярослав Володимирович (1972 р.н.), Горейда Віктор Іванович (1977 р.н.), Дудар Іван Володимирович (1983 р.н.) та трьох мешканців Бережанської громади: Василя Гайового, Андрія Поливаного, Юрій Грішаєв.
Є втрати і серед цивільного населення, зокрема, одна дитина.
За інформацією ГУ ДСНС у Донецькій області, внаслідок ракетного удару російських військових по п’ятиповерховому житловому будинку в Часовому Яру Донецької області загинула 41 людина. Т
Державна служба з надзвичайних ситуацій досі проводить рятувально-пошукові роботи.
Пораненим надається необхідна медична допомога.
Щирі співчуття рідним та близьким загиблих.