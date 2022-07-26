Подружжя з Тернополя готує “Бандерівське варення” з оригінальними смаками, щоб зібрати кошти на аптечки для Героїв

Тернополянка Тетяна Сендецька разом з чоловіком, лікарем-анестезіологом Денисом Кошарським від початку війни комплектують аптечки для військових.

Кошти на купівлю всього необхідного пара збирає разом з українцями. Аби залучити більшу кількість пожертв на аптечки для воїнів, волонтери також проводять розіграші, а віднедавна почали готувати домашнє варення, яке охочі можуть придбати за грошові пожертви.

Про «Бандерівське варення», збір коштів та комплектування аптечок для захисників України Тетяна Сендецька розповіла «Сороці».

Волонтерка розповідає, ідея створювати варення за пожертви виникла випадково.

– У мене вже давно з’явилася любов до рецептів та кулінарної творчості Євгена Клопотенка. В певний момент ми почали готувати варення вдома. Якось подумали: а чому б не почати його за донати віддавати людям і зробити їм приємний сюрприз? Варення вийшло доволі смачним, – пригадує Тетяна Сендецька. – Зараз є орієнтовно 7 смаків. Серед них: полуниця-базилік, абрикос-мигдаль, черешня-лимон-чилі, черешня-кориця, полуниця-бодян, абрикос-мигдаль-базилік та родзинка – томат-м’ята. В кожному з них є певні свої особливі нотки, свої родзинки. У нього нестандартний смак як у того, що готують бабусі чи батьки. Саме це додає варенню інтриги і цікавості у людей, які хочуть його отримати.

Ціна варення – 100 гривень за баночку. З цієї суми 50 гривень – собівартість варення. На ці кошти волонтери закуповують продукти для наступних банок ласощів. Решту грошей йде на комплектацію аптечок для воїнів.

Інколи люди надсилають значно більшу суму, аби допомогти коштами на аптечки, розповідає дівчина.

– В нас були історії, коли одну баночку купляли і за 1000-2000 гривень. Люди активно долучаються до збору коштів на аптечки, донатять та купують варення. Були історії, коли нам скидали гроші з коментарем, де вказали, що хочуть отримати варення. Коли ми уточнили в людини, скільки баночок надіслати на 1000 гривень, вона каже, що досить однієї, а решту – просто кошти на аптечки, – говорить Тетяна Сендецька.

За майже місяць волонтери вдвох приготували 250 баночок варення.

– Наразі основний об’єм готуємо вдвох з чоловіком. Додатково нам допомагає наша тітка. Підключаємо батьків, друзів за необхідності, – каже волонтерка. – Разом ми приготували приблизно 250 баночок. Не всі продавали, деякі дарували людям, які з нами від початку війни і активно допомагають донатами або привозять комлектуючі. Це – знак вдячності тим людям, які давно з нами.

Окрім цього, пара проводить розіграші, аби зібрати необхідну суму на комплектування аптечок.

– Робимо це, щоб активізувати людей надсилати нам кошти. З часом ми побачили, що українці втомилися скидати кошти. Тож ми почали придумувати різні цікаві ідеї, як можна залучати їх. Найбільше уваги привернула марка «Рускій воєнний корабль … всьо», – розповідає дівчина. – Наш друг в медичному батальйоні «Госпітальєри» працює медиком. З передової він привозив нам уламки ракет та підписував їх римованими рядками для розіграшу. Зараз люди активно долучаються і приходять зі своїми ініціативами: хтось плете синьо-жовті іграшки, хтось – робить з бісеру якісь декоровані сумочки або розмальовує щось. Наші подруги малювали картину, проводили аукціон, а кошти з продажу передали нам.

Впродовж місяців з початку повномасштабного вторгнення волонтери укомплектували більше 2 500 аптечок для воїнів на суму понад 10 мільйонів гривень.

– Від початку війни ми працювали в Тернополі на медичному складі. В якийсь момент побачили, що є величезна потреба саме у комплектації аптечок. Тож ми підключили наші ресурси, знайомих людей, з якими працювали від початку війни, допомагали та довіряли один одному. Залучили бізнес, який мав можливість закупляти комплектуючі. Так все і почалося, – каже волонтерка. – Мій чоловік – медик. Він надає домедичну допомогу та знає, що таке комплектація аптечок, бо дотичний до цього. Тож ми знали, які саме комплектуючі потрібні, що таке якісні турникети та як перевіряти їх. У певний період часу ми стикнулися з тим, що є багато китайських неякісних комплектуючих, які насправді не допомагають, а шкодять. Тож ми взялися за комплектацію якісних аптечок.

Тетяна Сендецька розповідає, що до аптечки мають входити: турникет, гемостатик, атравматичні ножиці, ізраїльський бандаж, оклюзійна пов’язка, назофарингіальна трубка, маркер, піл-пак, антисептик, термоковдра, рукавички нітрилові та перев‘язка – 2 бинти, салфетки 10х10, пластир мотковий. Собівартість аптечки орієнтовно 3-4 тисячі гривень.

– Аптечка має складатися з якісних речей. В критичній ситуації, коли стається травма на полі бою, воїн розраховує, що він цими комплектуючими може врятувати своє життя. Коли турнікет, гемостатик або щось інше не працює, то людина втрачає час. Крім того, боєць втрачає можливість мати якісні комплектуючі, адже розраховував на ці. Це може призвести до летального випадку, якщо потерпілому вчасно не буде надана медична допомога, – розповідає Тетяна Сендецька.

Особиста аптечка важлива, бо це шанс для дівчат і хлопців на фронті врятувати своє життя, наголошує дівчина.

– Аптечка є одним з важливих елементів комплектації бійців. Потреба з аптечками на початку війни була гострою і вона досі залишається такою, просто змінилися акценти. Зараз мобілізовують нових солдат і їх теж потрібно забезпечити. Якщо на початку війни проблемою було дістати ці комплектуючі, то зараз вже є перевірена база виробників. Залишається потреба в коштах, щоб закупляти необхідне і обробляти запити на аптечки, – підсумувала тернополянка.

Сорока