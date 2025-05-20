Пройшов тортури КГБ, шахти Воркути і досі служить пам’яті: історія політв’язня Ігоря Олещука

Щороку в третю неділю травня в Україні вшановують жертв політичних репресій. Серед тих, хто пережив переслідування радянської влади, — 93-річний тернополянин Ігор Олещук. Його затримали у 17 років за зв’язок із українським підпіллям, катували та засудили до 25 років таборів суворого режиму. Після смерті Сталіна термін скоротили до 8 років, але навіть після звільнення чоловіка не залишили у спокої — регулярно викликали на допити. Сьогодні він працює у Музеї політв’язнів у Тернополі, де вже майже 30 років розповідає правду про злочини тоталітарного режиму.

“У третій камері сидів я”

Ігоря Олещука ми зустрічаємо у підвалах колишнього КГБ, де зараз функціонує історико-меморіальний музей політв’язнів. Тут він працює з 1996 року. Незважаючи на поважний вік, продовжує проводити екскурсії й ділитися спогадами.

“Це був слідчий ізолятор, 28 камер. У камері №3 утримували мене, коли заарештували в 17 років”, — згадує пан Ігор.

Його привезли сюди зі Збаража, де одразу почали морально ламати: роздягли, лякали ножем. Камера була переповнена — близько 60 людей, спали на бетоні, їжу приносили один раз на день.

“Нам давали баланду, парашу виносили раз у день. Це було справжнє пекло”, — пригадує чоловік.

У Тернополі його не так били, як намагалися переконати співпрацювати з КГБ — обіцяли навчання, майбутнє. Але хлопець відмовився. Йому винесли вирок — 25 років таборів і відправили на північ, до Воркути.

Через десятиліття він повернувся у ці стіни як працівник музею. Допомагав створювати першу в Україні експозицію про політв’язнів: збирав речі, документи, відновлював пам’ять.

“Я майже 80 років борюся за Україну – з 1946 року. Був заступником голови Товариства політв’язнів, очолював комісію з реабілітації в облраді”, — каже Ігор Андрійович.

Арешт під час уроку історії

Ігор Олещук народився у 1931 році в селі Чорний ліс на Збаражчині. Родина була патріотичною, двоюрідні брати й сестри — у підпіллі. Мати допомагала повстанцям: прала їм одяг, готувала їжу.

У 15 років Ігор став членом юнацької ОУН, мав псевдо “Грушка”. Його завдання — писати звіти про арешти, обшуки, підозри на сексотів. Один із цих звітів — №3 — знайшли після провалу районної криївки у 1948 році. У ньому був описаний випадок, як Ігор на уроці історії заперечив учителю, який назвав Мазепу зрадником.

КГБ звірило почерк — Ігоря затримали прямо під час уроку. Під час обшуку в нього знайшли книжки Франка, Лепкого, історичні записи. Усе це стало доказами “антирадянської діяльності”.

“Спершу мене тримали у Збаразькій тюрмі, били по обличчю, ногами, обливали водою. Признався — тоді почали випитувати, хто зі мною працював. Я вигадав історію про зв’язок через амбар, щоб не підставити родину”, — згадує чоловік.

22 листопада 1948 року його засудили на 25 років таборів суворого режиму.

Шахти Воркути і самонавчання

До Воркути везли понад місяць — у товарних вагонах, годували оселедцями й водою. Морози — під -50°C, важка робота в шахті по 10–12 годин, недоїдання, хвороби. Через дистрофію Ігор кілька разів потрапляв до лікарні.

У таборі він познайомився з фельдшером із Житомира, який порадив вивчити медицину. Так Олещук здобув базові знання і почав працювати в медслужбі — помічником фельдшера, санітаром, згодом — фельдшером.

“Я намагався допомагати іншим. Якось списав 300 кг зіпсованих оселедців, які хотіли дати на вечерю в’язням. Іншим разом — не допустив виходу на мороз у -50, бо це був би вирок”, — каже пан Ігор.

Після смерті Сталіна у 1953 році почали звільняти малолітніх політв’язнів, які відсиділи третину терміну. Ігор на той момент мав 6 років стажу, тож вирішив ще 2 роки допрацювати на шахті, аби скоріше звільнитися.

Повернення в Україну і життя після таборів

У 1956 році Ігор Олещук повернувся на Тернопільщину. Спершу мав лише довідку, не видавали паспорт. Написав скаргу — через місяць документи повернули.

Додому їхав через Київ, потім — на пароплаві до могили Шевченка. Каже, пам’ятає той день як найщасливіший у житті — повернення додому, в Україну.

Але навіть після звільнення радянська влада не давала спокою — продовжували викликати в КГБ. Попри це, Олещук вступив до вечірньої школи, потім — в університет, одружився, виховав трьох синів.

“Важливо виховувати молодь патріотами”

Сьогодні Ігор Олещук продовжує активно працювати: пише статті, видає книжки, проводить зустрічі з молоддю.

“Я вивчав медицину, тож розумію, як важливо дбати про тіло. Щодня роблю фізичні вправи, правильно харчуюсь — їм горіхи, яблука. Але найголовніше — бути корисним. Поки можу — працюю”, — ділиться секретом довголіття.

Він переконаний: наш обов’язок — берегти пам’ять, щоб подібне ніколи не повторилося. І головне — плекати в дітях любов до України.

Юлія Томчишин, Укрінформ