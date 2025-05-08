Материнська молитва рятує: історія звільнення Олексія Кваса

Олексій Квас із села Чайчинці на Тернопільщині повернувся з російського полону 6 травня 2025 року після півтора року неволі. Його рідні весь цей час не мали від нього жодної звістки — ні листа, ні дзвінка. Лише тривога, чекання і молитви. Мама, пані Клавдія, переконана: саме молитва допомогла синові вижити й повернутися додому.

«Я не можу описати словами, що відчула, коли вперше почула голос сина після стількох місяців, — зі сльозами ділиться жінка. — Досі не можу повірити, що моя дитина вдома, на українській землі. Це як друге народження».

Олексій, якому зараз 42, добровільно пішов на війну в червні 2023 року. Служив під Кремінною, згодом був перекинутий під Кліщіївку на Бахмутському напрямку. Востаннє зателефонував матері 15 листопада — сказав, що йде на завдання, і просив молитися. За кілька хвилин передзвонив ще раз: «Мамо, я йду. Моліться і чекайте на мене». Це був його останній дзвінок перед полоном.

Через п’ять днів, 20 листопада, Олексій потрапив у полон. Його впізнали у відео, яке з’явилося на одному з російських телеграм-каналів. Пані Клавдія одразу розпізнала голос сина, хоч і змінився він до невпізнаваності. Біль, який довелося пережити після цього, вона не хоче згадувати. Рідні звернулися до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, а також до Червоного Хреста. Згодом надійшло підтвердження, що Олексій внесений до списків полонених.

Протягом півтора року від нього не було жодної вістки. Лише розповіді звільнених бійців додавали надії. У липні 2024-го один із них повідомив, що Олексій перебуває у Свердловській колонії. Навесні 2025-го інший колишній полонений написав, що Кваса етапували, щоправда, куди саме — не знав.

— Усе село підтримувало мене в той час, — ділиться пані Клавдія. — Люди молилися за всіх наших військових і тих, хто в неволі. Ми трималися разом, як одна родина. Особливо я була поруч із своїм старшим сином Віталієм. У нього троє дітей, сім’я, а я з Олексієм жила удвох.

Після звільнення Олексій зателефонував матері. Його слова вона тримає в серці: «О Боже, не вірю, що на рідній землі. Яке ж то щастя…». Він подякував за те, що його не забули, що чекали, що про нього пам’ятали. Зізнався, що вже майже не сподівався на обмін.

Мати не розпитує сина про пережите в полоні — дає йому час оговтатися. Зі сказаного знає лише, що останнім часом він перебував у колонії в Башкирії й дуже схуд. Олексій цікавився новинами з дому, розпитував про родичів і пообіцяв тепер регулярно дзвонити.

— Найголовніше — він живий. А все решта — якось буде. Вдома і стіни допоможуть, — каже жінка. — Усім, у кого рідні досі в полоні, хочу сказати: вірте, чекайте, моліться. І так, як я дочекалась, дочекаєтесь і ви. А я триматимусь — заради нього.

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