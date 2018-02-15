Стрітенська свічка володіє чудодійними властивостями, – тернопільський пасічник Ігор Костецький

«Стрітенська свічка, виготовлена з чистого бджолиного воску, має не лише оригінальний вигляд, а й володіє чудодійними властивостями: її полум’я дарує тепло, а медовий аромат – відчуття спокою та затишок», – твердить пасічник із Великих Гаїв Тернопільського району Ігор Костецький.

Відколи на його подвір’ї поселилися бджоли, про будь-які недуги тут ніхто й не згадує. Адже умілий пасічник пригощає своїх рідних не лише цілющим медом. Він виготовляє настоянки з бджолиного підмору та личинок воскової молі, змайстрував вулик-лежанку та два апібудинки. А віднедавна з бджолиного воску почав виготовляти свічки.

– Для цього використовую три види натурального воску, – розповідає бджоляр. – Найбільше його можна взяти з вибракуваного стільника, який вже непридатний для використання. Свічки з такого воску мають жовто-коричневий колір. Окремо збираю віск, який бджоли виробляють на дерев’яній рамці без вощини у період активного медозбору. Також для виготовлення свічок використовую забрусний віск. Із нього вони виходять яскраво-жовті. Зібрану сировину перетоплюю у сонячній воскотопці. Коли віск вистигає, поміщаю його в пакети, де він чекає свого часу.

Воскові свічки Ігор Костецький виготовляє у спеціальних силіконованих формах. Перед цим віск подрібнює і розтоплює на водяній бані. За той час вставляє у форму гніт. Відтак заливає туди віск. Коли виріб вистигає, акуратно виймає його з форми. Так народжується стрітенська свічка у формі циліндра, довжиною 24 сантиметри. Її ще називають «громовицею». На Медовий Спас бджоляр виготовляє свічки у вигляді сотів, а на великодні мають форму вирізьбленого яйця.

Такі вічки не містять жодних ароматизаторів і барвників – лише чистий бджолиний віск, завдяки якому вироби набувають цілющих властивостей. Наприклад, свічка з воску, зібраного із непридатного стільника, пахне медом, прополісом, пергою і маточним молочком. Кожен із цих бджолопродуктів чинить на організм свою лікувальну дію. Вироби з воску, отриманого час активного медозбору, під час горіння видають приємний аромат, який створює у приміщенні спокійну атмосферу і діє як антидепресант. Забрусний віск містить велику кількість ферменту лізоциму, відтак аромат такої свічки корисний для слизової очей, ротової порожнини, носоглотки та бронхолегеневої системи.

– Магічну дію має і полум’я свічки, особливо освяченої, – каже Ігор Костецький. – Воно створює у приміщенні неповторну атмосферу, наповнює його благодаттю. На моєму столі завжди стоїть свічка з бджолиного воску. Як тільки починаю працювати, одразу її запалюю. Полум’я дарує світло і тепло. Від нього на душі стає легко та спокійно.

Марія БЕЗКОРОВАЙНА

Газета “Сільський господар плюс”