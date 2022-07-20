Священик з Тернопільщини, що служить на Миколаївщині, взяв на себе керівництво селом

Священик у селі Шевченкове на Миколаївщині організував боротьбу з пожежами після чергових ворожих обстрілів і не лише. Про це повідомляють у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Після того, як голову сільради захопили, коли він відвозив хліб до Любомирівки, вся адміністрація з села втекла.

Тоді місцеві жителі потягнулися до отця Павла, священника з Тернопільщини, який жив та працював тут останні десять років. Чоловіку довелося піклуватися про старих, малих, тварин, ремонт тощо.

У селі навіть організували пожежну команду з місцевих чоловіків. З сірої зони вивезли автівку, відремонтували її, з Кропивницького привезли форму, там і тут зібрали потрібне приладдя.

Отець Павло виїжджає на машині чи велосипеді на кожен “прильот”, щоб оцінити небезпеку, за потреби викликає пожежників-волонтерів.