Тернопільські художниці розмальовують… гільзи, щоб підтримати родини загиблих

Щоб родини загиблих Героїв не залишалися наодинці зі своїм горем, тернопільські волонтерки підтримують їх, організовуючи різні акції. Зараз просять долучитися небайдужих до збору коштів для трьох діток вдови загиблого Назара Мялікгулиєва з Теребовлянщини.

“В час, коли ворог вбиває найкращих синів і доньок України, ми маємо не лишати на самоті з їхнім горем рідних Героїв. Тому, ми разом з Оленою Вовк, Тетяною Четвертак знову стартуємо з проєктом збору коштів для родин загиблих #ВірнеСерце, – написала майстриня Вікторія Кривоніс.

Олена Вовк та інші художники розмальовують гільзи і ящики зі зброї, і ми готуємо для вас сюрприз. Про дату та умови акції ми оголосимо згодом, а сьогодні ви можете долучитись до доброї справи – адресного збору для вдови загиблого Назар Мялікгулиєва, волонтерки, матері трьох діточок Галини Шупер, номер її картки 5168 7427 2602 4684.

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