“У мене теж 12 людей в хаті жило”: священник з Тернопільщини про те, як приймали переселенців

Покинуті хати відновлюють переселенці в селі Шушківці на Тернопільщині. Допомагає їм у цьому місцевий священник ПЦУ Олексій Філюк.

За його словами, на початку березня прийняли перших тимчасово переміщених людей із Лисичанська.

“Стовідсотково, що сільського населення, а що приїжджих – тимчасово переміщених людей, у нас зараз рівнозначно. Є й такі люди, що залишаться навіть, бо нема куди вертатися, там поруйнувало їм хати. Поселяємо їх у покинуті хати. У нас таких є 17. Просив на Службах Божих людей, щоб дозволили поселити їх у ті хати. У мене теж 12 людей в хаті жило. Селили в хати, в яких по 10-20 років ніхто не жив. І люди давали нам ключі”, – розповів Суспільному Олексій Філюк.

Оголошення, що переселенці можуть безкоштовно оселитися у покинутих хатах розповсюджували через Фейсбук.

“Люди їхали, готові жити, щоб був дах над головою. Їм не треба було умов. І справді, хто приїхав, ніхто не втік. Городи посадили, картоплю привіз. Садіть, будете мати, що їсти. Люди спочатку хати не дуже хотіли давати. Казали: “Що вони зроблять з моєї спадщини”? Я казав: “Якщо ви практикуючі християни, то дайте хату”. І ми своїми силами, що могли, те розчищали, прибирали, трошки ліпили, трошки білили”, – каже священник.

Чоловік каже, у Шушківцях оселилися переселенці з різних регіонів України.

“Є з Лисичанська, Барвінкове Харківська область, Снігурівка Миколаївська область, Таврійськ. Є з Донецької області, Луганської, з Миколаєва самого і з району, де обстріли тривають. З Чернігова живуть, з Попасної живуть. Вони вже не мають куди повернутися. «Ураган» прилетів, хату знищив, все. Вони їхали з Попасної і десять котиків везли з собою. Люди облаштувалися, поробили собі туалети, літні душі поробили, хазяйством обводяться. Квочки, курчата покупляли, каченята, квіточки. Душа радіє! Люди працюють і не планують поки їхати. Планують зимувати”.

За словами Олексія Філюка, від початку повномасштабної війни у Шушківцях прийняли понад 100 людей. Зараз їх залишилося близько 70-ти. Деякі переселенці уже повернулися додому.

Авторка Анжела Шова

Суспільне