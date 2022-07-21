Володимир Нанинець та Олег Маркович, – Тернопільщина втратила двох Героїв на війні
Підгаєччина знову осиротіла: одразу двох вірних синів України забрала клята війна… Про це повідомляють у міській раді.Загинули на російсько-українській війні, виконуючи свій громадянський обов’язок, жителі Підгаєцької громади:
Нанинець Володимир Михайлович, уродженець села Ваги, та
Маркович Олег Васильович, уродженець села Новосілка Підгаєцької громади.
Тіла наших військових зустріли сьогодні, 21 липня, на в’їзді у Підгаєцьку громаду. Тіло воїна Володимира Нанинця востаннє провели до рідної оселі у селі Вага.
Тіло загиблого воїна Олега Марковича везтимуть у місто Підгайці.
Царство Небесне нашим Героям…
Вічна пам’ять …