Загинув, врятувавши життя побратима: у Тернополі прощатимуться з Героєм Олександром Осадком

До Тернополя привезли тіло загиблого Героя Олександра Осадка, який загинув 10 липня під Краснопіллям на Донеччині. Панахида відбудеться сьогодні, 13 липня, о 18 год. в церкві св.Йосафата на вул. Лучаківського у Тернополі.

Чин похорону – в четвер, 14 липня, о 10 в церкві св. Йосафата. Військове поховання об 11 годині на Микулинецькому кладовищі на Алеї героїв. Про це повідомила на своїй фейсбук-сторінці дружина Героя, тернопільська письменниця та ілюстраторка Ганна Осадко.

Мені дуже важило, аби Саша загинув не даремно, – написала вона.

З розповідей побратимів, коли почався мінометний обстріл, в окоп, де був Олександр, прилетіло. Він був вгорі – накрив собою побратима, який, Слава Богу, вижив.

Саша загинув у день народження свого тата Остапа, якого немає з нами уже 12 років. Кожну свою фотку з війни він підписував у родинному чаті – «Все буде Україна». Так, все буде Україна. Бо наші Герої віддають найдорожче – своє життя, – розповіла Ганна Осадко.