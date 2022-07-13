14 липня у Тернополі День жалоби

У зв’язку із загибеллю військовослужбовців однієї з військової частини Миколи Голубовича, Олега Хруща, Олексія Єрмакова, Ярослава Мудрого, Віктора Горейди, Івана Дудара, життя яких обірвалось від рук російських окупантів під час запеклих боїв на Донеччині, 14 липня на території Тернопільської міської територіальної громади оголошено Днем жалоби.

Відповідне розпорядження підписав міський голова Сергій Надал.

У День жалоби на території громади буде приспущено Державний Прапор України на будинках і спорудах комунальної власності та відмінено розважально-концертні заходи.

Рекомендовано також органам державної влади та суб’єктам господарювання приспустити Державний Прапор України.