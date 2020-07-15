15 липня — рівно сто років Галицькій Соціалістичній Радянській Республіці, столицею якої був Тернопіль

Дивний ювілей.

15 липня — рівно сто років Галицькій Соціалістичній Радянській Республіці (ГСРР), що проіснувала менше двох місяців у 1920 році, а її столицею був Тернопіль.

В ході радянсько-польської війни 1920 року склалися обставини, що призвели до встановлення на частині Галичини радянської республіки. Ще від травня того ж року формувався уряд ГСРР — Галревком (Галицький революційний комітет) на чолі з провідним більшовицьким функціонером УСРР Володимиром Затонським. Однак, у Галревкомі переважали галичани. Чи мали вони ілюзії щодо цієї “держави”? Чи хотіли перетворити її в щось інше, наприклад в одну з форм української державності?

Принаймні таємний державницький гурток урядовців Галревкому, опозиційний щодо залежного від Москви Затонського, існував і навіть планував щось на кшталт перевороту — усунення Затонського і його заміну на Володимира Винниченка.

Для СРСР аж до 1960-х років ГСРР замовчувалася, всі її провідні діячі, як і причетні до неї, були знищені в часи сталінізму.

На фото — місця і люди ГСРР в Тернополі.

Володимир Окаринський.

Джерело: соцмережі