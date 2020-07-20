20 липня: на Тернопільщині 26 нових випадків коронавірусу

Станом на 20 липня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 2456 випадках діагноз лабораторно підтверджений (2245 випадків – дорослі, 211 випадків – діти), з них 34 летальних. Видужало 1558 осіб.

В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього проведено досліджень 1758, з яких 482 дослідження на наявність антитіла класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 22 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 1296 досліджень на наявність антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 49 осіб виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).



❗️Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 600 (179 одужало, 1 летальний);

– Бережанський район – 62 (10 одужало, 1 летальний);

– Борщівський район – 18 (16 одужало);

– Бучацький район – 104 (86 одужало, 2 летальних);

– Гусятинський район – 74 (36 одужало);

– Заліщицький район – 63 (56 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);

– Збаразький район – 122 (81 одужало, 1 летальний);

– Зборівський район – 22 (16 одужало);

– Козівський район – 68 (60 одужало, 1 летальний);

– Кременецький район – 434 (383 одужало, 8 летальних);

– Лановецький район – 116 (45 одужало);

– Монастириський район – 218 (202 одужало, 4 летальних);

– Підволочиський район – 25 (12 одужало);

– Підгаєцький район – 6 (5 одужало, 1 летальний);

– Теребовлянський район – 35 (18 одужало);

– Тернопільський район – 160 (97 одужало, 1 летальний);

– Чортківський район – 119 (76 одужало);

– Шумський район – 210 (180 одужало, 10 летальних).



За попередню добу:

✅видужало 10 осіб

✅проведено 153 дослідження методом ПЛР.

✅підтверджено 26 випадків зараження вірусом COVID-19



🌏Географія поширення нових випадків:



⭕️м. Тернопіль (16 осіб)



⭕️Бережанський район (1 особа):

• м. Бережани – 1



⭕️Гусятинський район (1 особа):

• с. Личківці – 1



⭕️Монастириський район (1 особа):

• смт. Коропець – 1



⭕️Підволочиський район (1 особа):

• с. Кам’янки – 1

⭕️Теребовлянський район (5 осіб):

• м. Теребовля – 2

• с. Кровинка – 3



⭕️Шумський район (1 особа):

• с. Малі Садки – 1