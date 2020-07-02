Сергія Притулу нокаутував 7-річний каратист

Новий канал оновив ID-заставки до осіннього сезону. В нього ведучі увійдуть з гумором та легкістю. Утім, як і завжди

Новий канал готує до осіннього сезону безліч проектів. Реалізувати задумане не завадив навіть карантин. Відкривати секрети почнемо в кінці липня, коли в ефірі з’являться ID-заставки і проморолики з ведучими проектів.

Сценарії до роликів писав промовідділ на чолі з Юрієм Бондарем, а знімала і допрацьовувала їх режисер Лера Коваленко.

– Кожна «айдішка» представляє окремий проект і розкриває його суть, – каже Лера. Наприклад, ведучий «Кохання на виживання» Олег Кензов з’явився у кадрі з серцем. А ось у заставці «Хто зверху?» акцент зробили на десятому, ювілейному сезоні.

Не будемо розкривати всіх карт, але обіцяємо, що ви зможете насолодитися традиційними «підколами» Лесі Нікітюк та Сергія Притули навіть у п’ятисекундному ролику. Тим більше, що в кадрі вони з’являться не самі…

Крім Лесі, Притулі довелося битися з семирічним каратистом Гришею, який показав ведучому, хто сильніше «дає п’ять». Сила удару юного спортсмена змусила ведучого проекту «Діти проти зірок» корчитися від болю.

– Насправді Гриша займається не карате, а ММА (змішані бойові мистецтва, – прим. ред.), а кімоно й пояси він позичив для зйомок у старшого брата, – розповіла мама хлопчика Ірина.

Незвичайні і яскраві костюми дісталися хлопцям з тревел-реаліті «У кого більше?» Вони позували в образах представників екзотичних професій, які опановували у випусках проекту. Наприклад, Оля Манько була помічницею шамана, Анна Олицька – шахтарем, а Макс Узол – ловцем вугрів.

– Настрій роликів – новоканальський! У кожному з них присутні елементи гумору. Хоча «айдішки» тривають лише п’ять секунд, у них є початок, розвиток і яскравий фінал, – додала Лера Коваленко.