35-річна пластунка Наталка Нагуляк керує бригадою “швидкої”, яка їздить перевіряти підозри на COVID-19 у Тернополі

Наталка Нагуляк. Членкиня наглядової ради Пласту, відповідальна за роботу із волонтерами від 35 років. Зараз працює на передовій у Тернополі: Наталка керує бригадою екстреної медичної допомоги, яка їздить перевіряти підозри на COVID-19.

На фото — Наталя у пластовому однострої, на іншому — у захисному костюмі на виїзді.

“У моїй роботі найбільше шкодить страх. Страх породжує агресивність. На початку викликів мало, бо люди сприймають медиків як потенційну загрозу. Зараз викликів вже більше, бо люди хворіють. Це у свої чергу породжує нові, гірші страхи”, — каже Наталка. Із позитиву, як розповідає Наталка, у боротьбі з поширенням вірусу багато допомагають волонтери. До речі, крім посади у наглядовій раді Пласту, Наталка багато часу приділяє виховній роботі з молоддю:

👉 виховує гурток Мегаскоби

👉 курує виховну роботу у гнізді “Вісники ранкової зорі” (об’єднання роїв новацтва — дітей 6-11 років)

👉 і теж саме в курені імені Квітки Цісик (подібне об’єднання, але вже старших дівчат віком 12-17 років). Пласт – український скаутинг