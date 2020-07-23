40 хворих за добу: де на Тернопільщині виявили нові випадки коронавірусу

Станом на 23 липня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 2548 випадках діагноз лабораторно підтверджений (2327 випадків – дорослі, 221 випадок – діти), з них 36 летальних. Видужало 1619 осіб.

В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього проведено досліджень 1883, з яких 549 досліджень на наявність антитіла класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 27 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 1334 дослідження на наявність антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 49 осіб виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).



❗️Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 620 (204 одужало, 1 летальний);

– Бережанський район – 69 (14 одужало, 1 летальний);

– Борщівський район – 20 (16 одужало);

– Бучацький район – 110 (88 одужало, 2 летальних);

– Гусятинський район – 75 (42 одужало);

– Заліщицький район – 67 (56 одужало, 5 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);

– Збаразький район – 129 (88 одужало, 2 летальний);

– Зборівський район – 28 (17 одужало);

– Козівський район – 68 (66 одужало, 1 летальний);

– Кременецький район – 438 (385 одужало, 8 летальних);

– Лановецький район – 118 (51 одужало);

– Монастириський район – 221 (203 одужало, 4 летальних);

– Підволочиський район – 25 (12 одужало);

– Підгаєцький район – 7 (5 одужало, 1 летальний);

– Теребовлянський район – 36 (18 одужало);

– Тернопільський район – 173 (97 одужало, 1 летальний);

– Чортківський район – 130 (76 одужало);

– Шумський район – 214 (181 одужало, 10 летальних).



За попередню добу:

✅видужало 11 осіб

✅проведено 374 дослідження методом ПЛР.

✅проведено 27 досліджень на наявність антитіл класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2 – у 2 осіб виявлено позитивний результат та 13 досліджень на наявність антитіл класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2 – позитивних результатів не виявлено.

✅підтверджено 40 випадків зараження вірусом COVID-19



🌏Географія поширення нових випадків:



⭕️м. Тернопіль (9 осіб)



⭕️Бережанський район (6 осіб):

• м. Бережани – 4

• с. Котів – 1

• с. Слов’ятин – 1



⭕️Бучацький район (4 особи):

• м. Бучач – 4



⭕️Монастириський район (1 особа):

• с. Лазарівка – 1



⭕️Заліщицький район (2 особи):

• м. Заліщики – 2



⭕️Збаразький район (4 особи):

• м. Збараж – 1

• с. Заруддя – 2

• с. Іванчани – 1



⭕️Гусятинський район (1 особа):

• смт. Гусятин – 1



⭕️Зборівський район (3 особи):

• смт. Залізці – 2

• с. Висипівці – 1



⭕️Підгаєцький район (1 особа):

• с. Шумляни – 1



⭕️Тернопільський район (8 осіб):

• с. Плотича – 1

• с. Гаї Шевченківські – 1

• с. Велика Березовиця – 2

• с. Підгородне – 2

• с. Прошова – 1

• с. Шляхтянці – 1



⭕️Теребовлянський район (1 особа):

• смт. Дружба – 1

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