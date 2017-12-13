6 шкіл Тернопільщини, де є вакансії вчителя
З питань вакансій звертатись у каб. 26 Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Тел. (0352) 43 59 37.
|№
|Навчальний заклад
|Адреса
|Наявні вакансії
|К-сть годин
|1
|Качанівська ЗОШ
|с.Качанівка, Підволочиський р-н, Тернопільська обл
|Вчитель укр.мови та л-ри
|13,5 годин
|2
|Іванівська ЗОШ
|с.Іванівка, Теребовлянський р-н, Тернопільська обл
|Вчитель фіз.виховання
|20 годин
|3
|Варварівська ЗОШ
|с.Варваринці, Теребовлянський р-н, Тернопільська обл
|Вчитель англ.мови
|1 ставка
|4
|Новосілківська ЗОШ
|с.Новосілка, Підгаєцький р-н, Тернопільська обл
|Вчитель трудового навчання
|1 ставка
|5
|Носівська ЗОШ
|с.Носів, Підгаєцький р-н, Тернопільська обл
|Вчитель математики
|1 ставка
|6
|Грабовецький НВК
|с.Грабовець, Тернопільський р-н, Тернопільська обл
|Вихователь
|1 ставка
За матеріалами сайту ТНПУ.