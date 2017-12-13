6 шкіл Тернопільщини, де є вакансії вчителя

З питань вакансій звертатись у каб. 26 Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Тел. (0352) 43 59 37.

№ Навчальний заклад Адреса Наявні вакансії К-сть годин 1 Качанівська ЗОШ с.Качанівка, Підволочиський р-н, Тернопільська обл Вчитель укр.мови та л-ри 13,5 годин 2 Іванівська ЗОШ с.Іванівка, Теребовлянський р-н, Тернопільська обл Вчитель фіз.виховання 20 годин 3 Варварівська ЗОШ с.Варваринці, Теребовлянський р-н, Тернопільська обл Вчитель англ.мови 1 ставка 4 Новосілківська ЗОШ с.Новосілка, Підгаєцький р-н, Тернопільська обл Вчитель трудового навчання 1 ставка 5 Носівська ЗОШ с.Носів, Підгаєцький р-н, Тернопільська обл Вчитель математики 1 ставка 6 Грабовецький НВК с.Грабовець, Тернопільський р-н, Тернопільська обл Вихователь 1 ставка

За матеріалами сайту ТНПУ.