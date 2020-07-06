66 військових-контрактники з Тернополя отримали по 15 000 гривень

З початку цього року 66 тернополян, які пішли на військову службу за контрактом, скористалися своїм правом отримати одноразову грошову допомогу у розмірі 15 000 гривень від Тернопільської міської ради, – повідомляють у міській раді.

Ці кошти передбачені у Програмі «Турбота».

Як розповідає начальник управління соціальної політики Володимир Сулима, для отримання цієї компенсації військові-контрактники подають пакет документів у військкомат, а вже ця структура передає відповідне подання в управління соціальної політики. Після цього кошти спрямовуються на рахунок зазначеного у документах військового.

Станом на 6 липня 2020 року таку допомогу від міської ради отримали 66 військових. Кошти виплачені в повному обсязі.